L'alcol può avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale.

La popolarità del Dry January è aumentata di anno in anno: si stima che nel 2023 solo in Inghilterra siano stati 175mila gli adulti astenutisi dall’alcol.

Nick Hird, esperto di idratazione e cofondatore di ViDrate, ha spiegato come smettere di bere alcolici possa avere un impatto positivo sulla salute fisica e mentale.

«Ridurre il consumo di alcol può migliorare significativamente i livelli di idratazione», esordisce Nick. «L’alcol è un diuretico, cioè aumenta la produzione di urina, portando alla disidratazione. Eliminando l'alcol, il corpo trattiene più acqua, favorendo il benessere generale. Questa maggiore idratazione si traduce in un miglioramento delle prestazioni fisiche, in una pelle più chiara e in uno stato di maggiore energia».

Evitare l'alcol può anche aiutare a raggiungere la chiarezza mentale.

«Il consumo di alcol può interferire con il ritmo del sonno e alterare la chimica del cervello, provocando sbalzi d'umore, irritabilità e ansia. Quando ci si astiene dall'alcol, la chimica cerebrale si normalizza, favorendo un sonno migliore, una riduzione dello stress e un miglioramento dell’umore».

Secondo l'esperto di idratazione, l'alcol può rendere difficile distinguere se si ha fame o meno, il che può portare a mangiare troppo.

«Man mano che il corpo si adatta a uno stile di vita analcolico, si possono verificare cambiamenti nell'appetito e nel desiderio di cibo», spiega Nick. «Questo è spesso attribuito all'eliminazione dell'effetto soppressivo dell'alcol sull'appetito. Tuttavia, è importante distinguere tra i veri segnali di fame e le voglie emotive. Rimanere idratati può aiutare a regolare l'appetito e a gestire efficacemente le voglie».

Infine, Nick afferma che sostituire le bevande alcoliche con bevande prive di alcol può anche ridurre gli sbalzi d'umore.

«I primi giorni o le prime settimane dopo aver smesso di bere alcolici possono provocare sbalzi d'umore e alti e bassi emotivi», afferma l'esperto. «Questo è dovuto al processo di disintossicazione dell'organismo e al riadattamento del cervello al normale funzionamento. È importante essere pazienti con se stessi durante questa fase e praticare l'autocompassione. Un'idratazione regolare può aiutare a stabilizzare l'umore e a ridurre i livelli di stress generale».

Covermedia