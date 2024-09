Gli alberi ad alto fusto non sono utili solo per arrampicarsi, ma anche per ridurre la CO2 e preservare l’equilibrio ambientale. Hochstamm Suisse

Gli alberi ad alto fusto sono importanti per l’ecosistema e svolgono un ruolo fondamentale per la biodiversità. Swisscom li protegge con il suo contributo climatico.

Gli alberi ad alto fusto catturano anidride carbonica e sono importanti per la protezione dell'ambiente.

Swisscom ne promuove la cura e la riproduzione in Svizzera.

I frutteti di questo genere costituiscono un ecosistema unico nel suo genere, estremamente prezioso per la biodiversità. Mostra di più

Gli alberi ad alto fusto contraddistinguono l’immagine di numerose località svizzere. In primavera, quando fioriscono, attirano le api e gli umani e più avanti producono frutti sani e deliziosi come mele, ciliegie, prugne o castagne.

Dato che piantare e prendersi cura degli alberi ad alto fusto sono operazioni dispendiose per gli agricoltori in termini di fatica e denaro, la loro diffusione continua a diminuire. Tuttavia, un sostegno a livello federale con iniziative come Hochstamm Suisse consente di stabilizzare gli effettivi.

Degli alberi ad alto fusto durante il raccolto: un’immagine molto familiare in Svizzera. Hochstamm Suisse

Preservare gli alberi ad alto fusto è importante perché offrono un habitat a piante e animali, favoriscono l’equilibrio ecologico e prestano un notevole contributo alla biodiversità.

Un habitat per le specie animali a rischio

Gli alberi ad alto fusto crescono da un singolo tronco e la loro chioma si trova a grande altezza. Le varietà sono numerose e includono alberi da frutta con nocciolo, a semi, oppure del tipo dei castagni o dei noci.

Nei frutteti ad alto fusto si trovano uccelli che nidificano nelle cavità, come ad esempio una specie ormai rara come la civetta. Hochstamm Suisse

Ad apprezzare gli alberi ad alto fusto non sono solo i bambini, che li usano per arrampicarsi e raccogliere frutti, ma anche gli animali, ai quali forniscono habitat e nutrimento sotto forma di frutti, polline e insetti. Gli uccelli nidificano tra i rami e nelle cavità, e questo li rende particolarmente importanti per la preservazione della biodiversità.

L’importanza degli alberi ad alto fusto per assorbire CO2

Gli alberi ad alto fusto assorbono e immagazzinano anidride carbonica (CO2) dall’aria, producono ossigeno e proteggono il suolo dall’erosione.

A causa delle mutazioni climatiche, in alcuni casi sono soggetti a malattie e all’attacco di insetti nocivi di provenienza esterna. Per questo è particolarmente importante prendersene cura a sufficienza e gli agricoltori hanno bisogno di sostegno finanziario in questa direzione.

Sovvenzioni per proteggere l’ambiente

In collaborazione con l’associazione Hochstamm Suisse e la fondazione myclimate, Swisscom sostiene le aziende agricole che intendono piantare e prendersi cura di alberi ad alto fusto. Entro la fine del 2025 ne verranno quindi piantati circa 10.000 nuovi esemplari.

Gli abbonamenti Swisscom includono un contributo ecologico, automatico e senza costi supplementari per gli abbonati. Chi sottoscrive un abbonamento Swisscom dà il suo sostegno a misure per la riduzione dell’anidride carbonica e progetti di protezione ambientale come quelli in favore degli alberi ad alto fusto.

Scegliendo un operatore ecologico, i clienti di Swisscom contribuiscono attivamente a proteggere l’ambiente e preservare le risorse naturali.