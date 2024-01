Restare idratati durante un volo a lungo raggio può aiutare a dormire.

Se quest'anno avete in programma un viaggio a lungo raggio, potreste evitare il temuto jet lag.

Il jet lag è una combinazione di stanchezza e altri sintomi causati da un balzo improvviso tra diversi fusi orari, che lascia il corpo non sincronizzato con l'ora del giorno.

Tunc Tiryaki, fondatore del London Regenerative Institute, ha condiviso i suoi consigli per superare la stanchezza da fuso orario.

Regolare gli orari prima del viaggio

Regolare gli orari prima di un volo a lungo raggio può aiutare a preparare il corpo al cambio di fuso orario.

«Il jet lag si verifica quando l'orologio interno del corpo (ritmo circadiano) viene alterato a causa del viaggio attraverso più fusi orari», afferma Tiryaki. «Spostare l'orario del sonno in modo che corrisponda al fuso orario della destinazione qualche giorno prima del viaggio può essere estremamente utile per aiutare il corpo ad adattarsi al nuovo fuso orario – non sarà così scioccante per il sistema!».

Regolare l'orologio e i dispositivi

Regolare i dispositivi non appena si inizia il viaggio per adattarli al nuovo fuso orario può essere efficace per prepararsi mentalmente.

«Cambiate l'ora dell'orologio e dei dispositivi elettronici con l'ora locale della vostra destinazione non appena salite a bordo dell’aereo», spiega l'esperto. «Questo cambiamento mentale può aiutarvi a iniziare ad adattarvi al nuovo fuso orario prima ancora di arrivare».

Rimanere idratati

Mantenersi idratati può aiutare a dormire meglio quando si viaggia, evitando di sentirsi stanchi.

«Rimanete idratati prima, durante e dopo il volo. Per quanto il carrello delle bevande sia allettante, è meglio evitare l'alcol e la caffeina perché possono portare alla disidratazione e interferire con il sonno», avverte Tiryaki. «Possono anche disturbare il ritmo circadiano, l'orologio interno del corpo che regola il ritmo sonno-veglia, la produzione di ormoni e la temperatura corporea».

Godersi la luce del sole

Può essere utile assorbire un po' di luce solare prima e dopo il viaggio.

«L’esposizione alla luce naturale del sole aiuta a regolare l'orologio interno del corpo», raccomanda Tiryaki. «Trascorrere del tempo all'aperto durante le ore diurne nel luogo di destinazione aiuta a reimpostare il ritmo circadiano. Se il sole splende c'è anche il vantaggio di aumentare i livelli di vitamina D!».

Rimanere svegli

Una volta arrivati a destinazione, cercate di evitare la voglia di sonnecchiare.

«All’arrivo, cercate di rimanere svegli fino all'ora di andare a letto per aiutare il corpo ad adattarsi più rapidamente al nuovo fuso orario», consiglia infine l’esperto.

Covermedia