Al giorno d'oggi le persone si conoscono e si frequentano sempre più spesso online. E non vale solo per i giovani: anche gli anziani cercano l'amore sulle app. La psicologa Johanna Degen descrive le differenze tra le generazioni in fatto di appuntamenti.

La stragrande maggioranza dei single di oggi cerca l'amore, incontri occasionali o semplicemente delle conversazioni sulle app di incontri, indipendentemente dall'età.

La psicologa Johanna Degen ritiene che, mentre qualche anno fa Tinder e simili erano ancora visti positivamente, oggi la loro immagine è cambiata radicalmente.

«Siamo arrivati, per così dire, al punto della stanchezza da incontri online. Siamo esausti e li troviamo noiosi», afferma la «dottoressa Tinder», come Degen viene chiamata dagli studenti dell'Università di Flensburg, in Germania.

Sebbene tutti la pensino allo stesso modo e gli utenti delle app di incontri siano stufi di messaggi superficiali e connessioni non soddisfacenti, le persone più anziane hanno una visione più rilassata dell'intera faccenda, secondo Degen.

«Quando hanno un riscontro, prima scrivono alla persona per conoscerla meglio. I giovani di solito puntano alla quantità, cioè comunicano molto. Questo genera più stress», afferma Degen.

«Gli anziani possono semplicemente chiudere l'app»

I giovani hanno spesso così tanti incontri da non riuscire a gestirli tutti. «Si sentono stressati, hanno la coscienza sporca o la sensazione di non riuscire a rendere giustizia agli altri o di perdere qualcosa», spiega Degen.

Questa impressione negativa viene poi compensata in modo controproducente con altre cose: continuare a scorrere e trovare nuove persone. Paradossalmente sempre con l'idea che sia meglio fare più incontri possibili online, anche se questo non li fa sentire bene.

Le persone anziane, invece, tendono ad avere un approccio più calmo e rilassato: «Possono semplicemente chiudere l'app e hanno la capacità di diventarne meno dipendenti».

Gli uomini sono avvantaggiati a partire dalla mezza età

È interessante notare non solo i diversi approcci delle varie generazioni quando si tratta di app di incontri, ma anche le differenze tra i sessi.

Johanna Degen La dottoressa Johanna Degen ha condotto per anni ricerche sulle app di incontri. (Kath Konopka) Johanna Degen è psicologa sociale e terapeuta di coppia e dal 2017 svolge ricerche sulle app di incontri presso l'Università di Flensburg, in Germania. Sa come è cambiato il comportamento degli utenti e da dove deriva l'attuale stanchezza relativa agli incontri online. Gli studenti la chiamano affettuosamente «Dottoressa Tinder». Lo studio di Degen «Swipe, like, love», per il quale ha analizzato l'intimità e le relazioni nell'era digitale, sarà pubblicato da Psychosozial-Verlag ad aprile.

Secondo Degen, gli uomini sono fortemente svantaggiati fino alla mezza età e sono «molto discriminati». Questo perché «le donne sono più selettive».

Ma a partire dalla mezza età la situazione cambia e gli uomini hanno un chiaro vantaggio. Perché? «Perché, ad esempio, la ricchezza non è considerata in modo negativo e il capitale e l'età sono visti in modo più positivo. Anche il fatto di essere un genitore single non è considerato negativamente per gli uomini come lo è per le donne».

Sebbene le donne vivano il loro periodo di massimo splendore sulle app di incontri prima della mezza età, secondo la «dottoressa Tinder» in seguito sono più propense a svalutarsi rispetto agli uomini.

Oggi gli appuntamenti devono costare il meno possibile

La dottoressa Degen e il suo team hanno condotto una ricerca sulle app di incontri online dal 2017. Da allora sono cambiate molte cose, anche in relazione agli incontri offline. «Per molto tempo siamo stati convinti che gli incontri online su dispositivi mobili fossero diversi da quelli offline, ma non è così», afferma la psicologa.

Piuttosto, più in generale, i nostri principi sono cambiati. «Il nostro atteggiamento nei confronti della quantificazione, del confronto o del ‹basso costo› è diverso. Oggi gli appuntamenti dovrebbero costare il meno possibile, sia emotivamente che in termini di tempo e denaro».

Il grande swiping continua, anche se in realtà siamo stanchi. Non diamo più molta importanza a Tinder e simili, ma lo spazio pubblico non è ancora percepito come un'alternativa.

«Per questo motivo le cose restano così. Oggi le persone tendono ad avere un atteggiamento scettico e negativo nei confronti delle app di incontri, ma non vogliamo comunque smettere di usarle», conclude l'esperta.