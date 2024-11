Alcuni sostengono che lavarsi i denti prima di colazione sia l'opzione migliore, mentre altri preferiscono farlo dopo aver consumato il pasto mattutino.

Covermedia

Ecco perché UltraDEX ha collaborato con la dottoressa Rana Al-Falaki, parodontologa e leadership coach, per fare luce su come gestire al meglio la nostra routine mattutina.

«Come dentista, questa è una delle domande più frequenti», esordisce la dottoressa Al-Falaki. «La risposta che diamo ai pazienti è di spazzolare i denti prima di fare colazione. In caso contrario, i batteri accumulati durante la notte si nutrono di tutto ciò che si mangia o si beve, e se si consuma un succo di frutta al mattino, spazzolare subito dopo può rappresentare un grosso problema».

La dottoressa aggiunge che spazzolare i denti dopo la colazione ha maggiori probabilità di peggiorare l'odore dell'alito rispetto a farlo prima del pasto mattutino.

La dottoressa Al-Falaki sottolinea inoltre che il collutorio è più efficace se non viene utilizzato immediatamente dopo aver lavato i denti.

Consiglia di «non usare il collutorio subito dopo lo spazzolamento, ma di lasciare che il fluoro e le altre proprietà del dentifricio rimangano sui denti e facciano il loro lavoro».

Infine, suggerisce di utilizzare un collutorio, come UltraDEX Daily Oral Rinse Whitening, dopo la colazione o a metà giornata, per garantire un alito fresco per tutto il giorno.

