L'ondata di freddo a Chicago scarica le auto elettriche di Tesla

Chicago è nella morsa di un freddo glaciale. Imago

Il freddo artico che ha travolto la città americana di Chicago ha fatto sì che le auto elettriche di Tesla si siano scaricate. E talvolta non si sono riuscite nemmeno ad aprire.

Hai fretta? blue News riassume per te A Chicago un’ondata di freddo ha fatto precipitare le temperature sotto i meno 20°C gradi nei gironi scorsi.

I proprietari di auto elettriche della metropoli hanno avuto dei problemi, soprattutto quelli di Tesla.

Questo tipo di veicoli non sono attrezzati per gestire il maggiore fabbisogno energetico nella stagione fredda.

Le temperature sono risalite nelle ultime ore, ma restano negative e oscillano attorno ai -4°C gradi. Mostra di più

L'inverno nel Midwest degli Stati Uniti di solito non è mai troppo piacevole. Un’ondata di freddo particolarmente violenta ha colpito nuovamente la zona di Chicago. Le temperature di -20°C gradi sul termometro e quella gelida del vento di -34°C gradi hanno fatto rabbrividire gli abitanti la scorsa settimana.

I proprietari di auto elettriche, soprattutto del marchio Tesla, sono stati maggiormente colpiti. Generalmente le batterie e il freddo non vanno affatto d'accordo. E infatti a Chicago, la «perfetta» combinazione di clima freddo, parcheggi poco protetti e troppe poche stazioni di ricarica ha portato al caos assoluto, come riporta il «New York Times».

Non tutte le automobili elettriche sopravvivono alle code

Da un lato, il freddo ha fatto sì che durante la notte la carica della batteria di una vettura elettrica si riducesse di quasi il 30%. Alle stazioni di ricarica si formavano lunghe code, anche perché i veicoli dovevano essere ricaricati molto più a lungo rispetto alle temperature moderate, dato che in questo periodo i proprietari hanno anche usato il riscaldamento al massimo.

In alcuni casi le macchine hanno smesso di funzionare addirittura già in fila.

Inoltre c’è stato un problema specifico di Tesla che gli altri tipi di auto elettriche non hanno avuto.

Le maniglie delle porte di alcuni modelli devono prima essere estratte, avvicinandosi con la mano. Quando c'è ghiaccio però, spesso il meccanismo non funziona correttamente, quindi alcuni proprietari non sono nemmeno riusciti a salire sul veicolo.

Le vetture elettriche possono effettivamente funzionare abbastanza bene anche quando fa freddo se vengono prese le precauzioni appropriate. Ad esempio, la Norvegia, che non è nota per i suoi inverni miti, è il Paese con la più alta percentuale di macchine elettriche al mondo.

Ma la maggior parte di chi possiede questi veicoli dispone anche di garage riscaldati con una propria stazione di ricarica, il che probabilmente rappresenta un’eccezione nella grande città di Chicago.