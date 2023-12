Agli studenti e alle studentesse piace usare i chatbot. Imago

Dato che sempre più studenti e studentesse si fanno scrivere il lavoro di Bachelor da un chatbot, l'Università di Praga ha deciso di abolire completamente la tesina.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Università di Economia di Praga ha abolito la tesi di Bachelor.

Sempre più studenti e studentesse ricevevano aiuto dai chatbot per scrivere, il che riduceva il valore del lavoro.

In cambio si dovrebbe acquisire maggiore esperienza pratica. Mostra di più

Dal prossimo anno gli studenti dell’Università di Economia di Praga non dovranno più scrivere una tesi per conseguire il titolo accademico di Bachelor. Lo ha detto in un'intervista a «Forbes» il decano dell'università, il professore Jiří Hnilica.

A suo avviso il lavoro di Bachelor ha perso il suo valore perché ora può essere scritto da un chatbot come ChatGPT. Anche prima dell’era dell'IA, le tesi di Bachelor non erano solitamente considerate dei capolavori scientifici, poiché in genere non è necessaria una ricerca pionieristica per ottenere il titolo accademico più basso.

Più esperienza pratica

I lavori erano quindi predestinati ai chatbot, che sono particolarmente bravi a riconfezionare conoscenze già acquisite, che generalmente sono l'essenza di una tesi di Bachelor. Ogni volta che è richiesta una solida mediocrità, i chatbot fanno un buon lavoro.

Invece di redigere un lavoro di Bachelor, gli studenti a Praga dovrebbero completare un «progetto di Bachelor» prima di ottenere il diploma.

Potrebbe trattarsi di uno stage più lungo con una vasta esperienza, di un progetto di ricerca o dell'avvio di un'azienda. Questo dovrebbe offrire agli studenti «un’esperienza molto più utile», afferma Hnilica.