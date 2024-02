«Oltre i 60 anni non ci si lascia scappare nulla in fatto di sesso»

Le farfalle nello stomaco, le ginocchia che cedono, la testa fra le nuvole: succede ancora dopo il pensionamento (immagine illustrativa). Imago/Wolfgang Maria Weber

Quanto è importante il sesso con l'avanzare dell'età? Qual è il modo migliore per comunicare i propri desideri? E come nasce l'amore dall'erotismo? L'autrice Andrea Micus si occupa da anni dell'argomento e sostiene: «Il sesso a 65 anni non è poi così diverso da quello a 25».

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il pensionamento molte persone vivono una seconda primavera e vorrebbero innamorarsi di nuovo.

Secondo l'autrice Andrea Micus anche il sesso gioca un ruolo importante.

Dopo il pensionamento molti vogliono «riscoprirlo»: «Così non ci si lascia scappare nulla».

Ma l’erotismo non è sufficiente per un amore a lungo termine. Mostra di più

Signora Micus, ha studiato questo argomento per molto tempo. Che ruolo gioca la sessualità nella conoscenza reciproca in età avanzata?

[Un ruolo] enormemente grande. Se ci si innamora dopo i 65 anni, il processo è lo stesso di quando si avevano 20 anni. C'è una tensione erotica, ci sono le farfalle nello stomaco, ci sono le ginocchia deboli. Questo non cambia nel corso degli anni. La differenza è se tutto funziona ancora come prima. Soprattutto gli uomini hanno spesso maggiori handicap e questo porta alla paura di fallire.

Qual è il modo migliore per affrontare queste paure?

L'autrice Andrea Micus zVg Andrea Micus è una giornalista freelance e autrice. Nella sua carriera ha scritto oltre 40 romanzi e libri di saggistica. Nel suo lavoro si interessa «alle persone e a ciò che le muove». Nel 2015 è stato pubblicato dalla Humboldt-Verlag il suo libro «Sex Ü60 – so bewahren sie sich Lust und Liebe» (Sesso oltre i 60 - così si preservano la passione e l'amore, ndt). Micus è sposata per la terza volta, ha due figli e vive a Höxter in Germania e Valencia in Spagna.

Si deve essere completamente aperti. Ad esempio l'impotenza causata da un ingrossamento della prostata è un problema comune e non bisogna cercare lunghe scuse. Per questo è ancora più importante parlarne. Perché le donne di questa età di solito se la cavano abbastanza bene. Ma se la sessualità a lungo termine non funziona come vorrebbe la donna, allora le cose si complicano. Perché anche quando invecchiano, vogliono essere sessualmente soddisfatte.

Gli uomini sono particolarmente colpiti da questi problemi di salute. Quali sfide affrontano le donne?

Spesso vogliono mantenere la loro indipendenza. Le donne hanno figli che hanno cresciuto. Nipoti da accudire. Spesso provengono da matrimoni che potrebbero averle limitate. Se poi si entra in una relazione con un uomo magari un po' più grande si corre il rischio di doversi occupare anche di lui. Ecco perché spesso cercano solo la soddisfazione sessuale.

Quindi i rapporti sessuali sono ancora un tema principale anche a questa età?

Sì, ma di conseguenza le dinamiche sono cambiate. Il desiderio viene molto più spesso dalla donna. Nel mio lavoro come autrice di consigli su questo argomento, le persone spesso mi chiamano per cercare suggerimenti sulle relazioni. Ad esempio negli ultimi due mesi mi hanno chiamato quattro uomini che erano disperati perché le donne volevano incontrarli solo per fare sesso. Le donne non sono più in una posizione sottomessa nella società. Hanno soldi, una carriera, un ambiente stabile. Vogliono iniziare una relazione impegnata solo se tutto va bene, ma non vogliono rinunciare alla sessualità. La maggior parte degli uomini non è abituata a questo.

Quindi conoscere nuove persone a 60 anni è simile come a 20 anni?

Ci sono sicuramente grandi somiglianze. Soprattutto conoscersi è spesso una questione di divertimento. Molte persone anziane hanno vissuto un lungo periodo di astinenza, forse a causa di un matrimonio privo di passioni che alla fine è andato in pezzi. Le persone vengono quindi affamate sessualmente. Seguono avventure di una notte, storie in vacanza e incontri sessuali tramite piattaforme online. Molte persone desiderano ritrovare un po’ della loro giovinezza. Si ha la sensazione: se non ora, quando? Intorno ai 60 anni di solito si è ancora ragionevolmente in forma, quindi non ci si lascia scappare nulla. Un cambiamento nel comportamento sessuale di solito si verifica solo dopo gli 80 anni.

Se è qualcosa di quotidiano nella vita delle coppie, perché il sesso in età avanzata è ancora un argomento tabù nella società?

Attraverso la pubblicità, i film e la musica pop siamo abituati a corpi belli e giovani. Viviamo in una società estetica, gli influencer mostrano il loro mondo perfetto. C’è poco spazio per ciò che è considerato sgradevole. Quando si invecchia, le cose sembrano leggermente diverse. Le rughe e un po' di peso in eccesso non possono essere evitati. Ma man mano che si invecchia, cresce anche la propria sensibilità. Allo stesso tempo, è anche normale che ad esempio mio figlio di 24 anni non voglia immaginare come fanno sesso le persone anziane. È semplicemente troppo lontano.

E che dire delle coppie? Anche qui ci sono dei tabù?

Nella maggior parte dei casi la comunicazione è molto aperta. Stiamo parlando della generazione degli anni '70, del risveglio sessuale. Quando si ha così tanta vita alle spalle, di solito si sa cosa si vuole e si ha fiducia in sé stessi. Non ci si vuole più nascondere dietro normative e aspettative sociali obsolete.

Quali passi si possono intraprendere se si sta cercando qualcosa di più che di un rapporto occasionale?

Il consiglio più importante che posso dare: comunicare, comunicare, comunicare. Si deve essere chiari su ciò che si vuole e articolarlo chiaramente. Tutto il resto è carico di molti problemi. Ma si deve anche sapere che il numero di potenziali partner non è più grande come una volta. Ecco perché si deve essere più aperti ai compromessi. Ma lo stesso vale anche qui: stare insieme richiede un’incredibile onestà. E se tutto va bene, il sesso è importante, ma non solo. Ad un certo punto l'erotismo scompare. Allora ci deve essere abbastanza terreno per trascorrere insieme i restanti anni.