I nativi del Leone compiono gli anni tra il 23 luglio e il 23 agosto. Immagine: pixabay/lenahelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha osservato le stelle e rivela come rendere il 2025 il vostro anno fortunato: fate solo ciò che vi piace!

Monica Kissling Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale di Blue News: l 'astrologa Monica Kissling ha osservato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Il pianeta energetico Marte vi terrà sulle spine all'inizio dell'anno. Potreste dover ridimensionare le vostre attività e ambizioni sportive per il momento.

Non opponete resistenza, ma fidatevi della voce del vostro corpo. Grazie a una riduzione o a una pausa temporanea, le forze torneranno al più tardi in aprile - e come!

Non pensateci troppo a lungo, ma provateci

In primavera siete pieni di energia e pronti a impegnarvi a fondo per raggiungere i vostri obiettivi.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

Le mezze misure non fanno per voi. È il momento di mettersi in moto e di fare nuove esperienze.

I progetti che avete in mente da tempo devono essere realizzati. Non tutto deve essere perfetto. Al contrario: le soluzioni si rivelano spesso quando si è in cammino.

Decidete a favore di ciò che vi piace fare

È importante prendere decisioni basate sul principio del piacere. Fate solo ciò che vi piace davvero e che piace anche agli altri. La vostra forza è la motivazione: Usatela!

Incoraggiate gli altri, compresi i giovani, e date loro coraggio. È proprio questo che serve in tempi incerti come questi. Anche l'amore beneficia della vostra passione. Abbiate il coraggio di impegnarvi completamente con una persona: con la pelle e con i capelli.

Rinunciare al controllo

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

Mostratevi avvicinabili e vulnerabili. Siete bravi a mostrare la vostra forza e a sottolineare la vostra attrattiva. Non vi manca la fiducia in voi stessi. Ma essere deboli, appoggiarsi e lasciarsi guidare è una novità.

Lasciate che accada ciò che volete e rinunciate al controllo. Allora sperimenterete una connessione profonda e sarete in grado di rafforzare la vostra fiducia negli altri.

Tutti oroscopi annuali 2025