L'astrologa: «L'Ariete deve accettare anche le battute d'arresto»

L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. I nativi dell'Ariete dovrebbero sfruttare il potere della manifestazione.

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale di blue News: l' astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Il 2025 è un anno chiave per voi: un anno di nuovi inizi in cui prenderete piede completamente nuovo.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

Questo potrebbe non essere del tutto volontario. L'anno scorso molte cose si sono dissolte.

Non siete più stati in grado di controllare la vostra vita come al solito e di modellarla secondo la vostra volontà. Ora vi trovate in un «vuoto» senza sapere esattamente cosa fare dopo.

Smettere di lottare

Se vi risulta difficile dare un senso a tutto questo, le stelle vi suggeriscono quanto segue: spostate la vostra attenzione dalla testa al cuore. Smettete di lottare.

Non opponete resistenza quando le cose non vanno come vorreste. Nel momento in cui riuscirete a lasciarvi andare, scoprirete cose nuove che altrimenti non avreste trovato.

Siate aperti a ciò che è. Invece di forzare qualcosa, sentite dove c'è risonanza. Lasciate che le cose accadano ed emergano. E seguite il flusso.

Prendetevi il vostro tempo

Nel 2025 il ritmo sarà più lento del vostro temperamento. Non dovreste vedere questo come un problema, ma come un invito ad avere un approccio più rilassato alle cose.

Qualsiasi cosa nuova iniziate, fatela con spirito di scoperta e lasciate che ci siano deviazioni, errori e battute d'arresto. Non mettetevi sotto pressione pretendendo che tutto funzioni immediatamente.

Apritevi alle esperienze spirituali

Più serenità riuscite a sviluppare e più vi fidate di essere guidati, meglio andranno le cose. Per farlo, sviluppate consapevolmente il vostro lato spirituale. Anche se non fa per voi, perché preferite fidarvi di voi stessi.

Smettete di fare pensieri stressanti e utilizzate invece il potere della manifestazione: con il potere dei vostri pensieri create la vostra realtà. Anche se pensate che sia un'illusione: provate!

