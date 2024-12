I nati sotto il segno del Cancro compiono gli anni tra il 22 giugno e il 22 luglio. Immagine: pixabay/lenahelfinger

L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. I nati sotto il segno del Cancro compiono gli anni tra il 22 giugno e il 22 luglio.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco l'oroscopo annuale di Blue News: l'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate per prime.

Ciò richiede pazienza, fiducia e la volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto aperto. Mostra di più

Gli anni alle spalle sono stati probabilmente soprattutto una cosa: faticosi. Ora le cose potrebbero cambiare. Da metà giugno, il fortunato pianeta Giove transiterà nel vostro segno zodiacale e vi aprirà nuove libertà.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

Tuttavia, la fortuna non vi cadrà addosso, ma dovrà essere incoraggiata attivamente da voi.

In altre parole, dovrete delegare le responsabilità. Non è un compito facile per voi che siete una «madre primordiale» che è sempre presente per tutti e si occupa amorevolmente del benessere dei suoi protetti.

Avere più fiducia in se stessi

Nel 2025, potete fidarvi di più degli altri e liberarli nella libertà.

Ma soprattutto potrete avere più fiducia in voi stessi!

Eliminate consapevolmente la tendenza a farvi piccoli. Esercitatevi a riconoscere le vostre capacità ogni giorno. Incoraggiatevi e saltate di tanto in tanto la vostra ombra.

Se lo desiderate, un programma di mindfulness o un coach possono aiutarvi in questo senso. O anche una formazione continua. Ora potete permettervi tutto ciò che vi aiuta ad andare avanti. Il flusso di denaro dovrebbe essere garantito.

Prendete più sul serio le vostre esigenze

Scoprite e sviluppate ora i vostri talenti. L'incertezza è ammessa. Ma non deve scoraggiarvi.

Agenda delle stelle cadenti Nel cielo notturno si possono sempre osservare bellissime stelle cadenti. Quadrantidi: 3 - 4 gennaio, circa 110 S/S*

Liridi: 21 - 22 aprile, circa 18 S/S

Eta Aquariidi: 5 - 6 maggio,circa 50 S/S

Perseidi: 12 - 13 agosto,circa 110 S/S

Orionidi: 21 - 22ottobre, circa 20 S/S

Leonidi: 17 -18 novembre, circa 15 S/S

Geminidi: 13-14 dicembre, circa 140 S/S

Ursidi: 22-23 dicembre, circa 10 S/S

(*stelle cadenti per ora)

Anzi, potete usarla per scoprire cosa e chi può rafforzare la vostra sicurezza interiore. Prendete sul serio i vostri sentimenti e, per una volta, mettete i vostri bisogni al primo posto.

Godetevi la vostra famiglia

Nel 2025 troverete la felicità anche nella vostra famiglia e nel vostro ambiente domestico. Potrebbe esserci una prole: i vostri figli o nipoti.

Oppure che voi e la vostra dolce metà andiate a vivere nella casa dei vostri sogni. Sognate in grande, visualizzate la vostra felicità e lasciatevi sorprendere.