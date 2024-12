I nativi dello Scorpione compiono gli anni tra il 24 ottobre e il 22 novembre. Immagine: pixabay/lenheflinger

L'astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e rivela come fare del 2025 il vostro anno fortunato. Una sfida completamente nuova attende i nati sotto il segno dello Scorpione quando riescono a lasciarsi alle spalle le vecchie faccende.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale di blue News: l' astrologa Monica Kissling ha scrutato le stelle e vi dice cosa hanno in serbo per voi.

Il 2025 è un anno speciale. È un anno di transizione verso una nuova era. Molte cose devono essere lasciate andare, nuove cose devono essere scoperte e plasmate.

Ciò richiede pazienza, fiducia e volontà di agire secondo il principio del «trial and error». Dove porterà il viaggio è ancora del tutto a scoprire. Mostra di più

Il vostro dominatore planetario, Plutone, è da poco entrato definitivamente in Acquario, dove spesso si mette di traverso.

Ciò significa che non sarete in grado di continuare il vostro percorso abituale, ma sono necessarie nuove idee. Laddove altri sarebbero in difficoltà, voi sarete molto motivati. Questo perché la resistenza vi sprona sempre a dare il massimo.

Presto sorprenderete chi vi circonda con idee folli: Molto coraggiosi!

Ottimizzare i progetti

Nel 2025 vi allenate alla pazienza e alla tolleranza alla frustrazione. Ma le battute d'arresto non saranno affatto un segnale di rinuncia. Verificate dove potete ottimizzare.

Chi è Monica Kissling? blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze, organizza workshop ed è autrice. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Il prossimo Vision Day si terrà il 29 marzo 2025.

Forse ci sono partner migliori per un'idea commerciale? O un datore di lavoro che sostiene davvero i progetti innovativi?

Cercate in tutte le direzioni, fino a quando non vi sembrarà davvero quello adatto. È molto più sensato che farsi prendere dalle discussioni.

Diventare parte di una squadra

Lasciate andare tutto ciò che richiede troppe energie. Non che non ne abbiate abbastanza, ma avete bisogno di un canale costruttivo.

Dovete essere in grado di fare la differenza, non come capo, ma come parte di un team motivato di persone che la pensano come voi.

Lasciate andare ciò con cui vi siete identificati in precedenza. Si tratta di una bella faticaccia, soprattutto se finora avete ricoperto una posizione molto importante. Ma ora vi aspettano nuove sfide!

Provate a invertire i ruoli

La vostra relazione sentimentale fiorirà se la libererete il più possibile dalla routine quotidiana. Buttate a mare le vostre idee sulla normale divisione dei ruoli, o meglio ancora: scambiateveli subito.

La gioia della sperimentazione è una fonte di giovinezza. E se state cercando un partner... cambiate il vostro schema di prede!