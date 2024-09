Un aumento della crescita dei peli può indicare uno squilibrio ormonale.

Covermedia

Ci sono diversi motivi per cui il corpo può diventare più peloso, tra cui la menopausa e gli squilibri ormonali.

Se avete notato che il vostro corpo sta diventando più peloso, potrebbe essere un segno di problemi di salute sottostanti o di cambiamenti ormonali.

Trish Coulton, la «regina della depilazione» del Regno Unito, spiega quali potrebbero essere le cause della crescita eccessiva dei peli e cosa si può fare.

Squilibrio ormonale (irsutismo)

L'aumento dei peli è un segno comune di squilibrio ormonale.

«Lo squilibrio ormonale è una delle cause più comuni della crescita dei peli nelle donne. Si tratta di uno squilibrio che comporta un eccesso di androgeni, ormoni maschili come il testosterone», spiega Trish. «Condizioni come la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) possono portare a livelli più elevati di questi ormoni, causando la crescita di peli in aree tipicamente maschili, come il viso, il petto e la schiena».

Invecchiamento e menopausa

L'aumento della peluria sul viso e sul corpo è una componente normale dell'invecchiamento.

«L'invecchiamento e la menopausa possono innescare cambiamenti ormonali e aumentare la crescita dei peli in aree dove prima erano più fini o meno visibili», spiega l'esperto. «Durante la menopausa, i livelli di estrogeni diminuiscono, rendendo più evidente l'influenza degli androgeni. Questo può portare a una crescita di peli più evidente sul viso o sul corpo».

Storia familiare ed etnia

La quantità di peli che avete può dipendere dai vostri geni.

«La storia familiare e il background etnico possono giocare un ruolo significativo nella quantità di peli corporei», afferma Trish. «Alcune etnie, come quella mediterranea, mediorientale o sud-asiatica, tendono ad avere naturalmente peli corporei più spessi, più scuri e più visibili».

Aggiunge: «Se anche le vostre parenti di sesso femminile tendono ad avere una peluria più folta sul corpo o sul viso, è possibile che la vostra pelosità sia semplicemente un tratto genetico e non un segno di un problema medico».

Condizioni di salute sottostanti

Alcune condizioni di salute, come i problemi alla tiroide, possono portare a una maggiore crescita dei peli.

«Condizioni di salute sottostanti, come la sindrome di Cushing, un disturbo causato da alti livelli di cortisolo, possono causare un eccesso di peli nelle donne», afferma l'esperto. «Questa condizione, così come alcuni tumori delle ghiandole surrenali o delle ovaie, può far sì che il corpo di una donna produca troppi androgeni, portando a una crescita anormale dei peli».

Continua: «Anche i problemi alla tiroide, che influenzano la regolazione metabolica e ormonale, possono causare cambiamenti nella crescita dei peli».

Se volete intervenire, la crescita eccessiva dei peli può essere gestita modificando lo stile di vita.

