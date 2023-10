È comune soffrire di pelle secca durante i mesi più freddi: questo è dovuto agli sbalzi di temperatura che mettono alla prova l’epidermide.

Con l'avvicinarsi dei mesi invernali, potreste notare che la vostra pelle comincia ad essere più secca e tesa del solito.

Paula Oliver, infermiera consulente in dermatologia, ha spiegato come mantenere la pelle felice e sana durante i mesi freddi.

Evitare rapidi sbalzi di temperatura

Passare dal caldo al freddo, o viceversa, può spesso causare una sensazione di secchezza e disagio alla pelle.

«I grandi sbalzi di temperatura, soprattutto in inverno, quando si passa dall'esterno all'interno, possono portare a una maggiore secchezza e talvolta alla rottura della pelle», avverte Paula.

«Coprire le aree sensibili della pelle quando si esce e avvolgersi al caldo può aiutare a prevenire le infiammazioni. È anche una buona idea evitare l'acqua calda quando si sente freddo, poiché l'estremo cambiamento di temperatura potrebbe far sentire la pelle molto a disagio; utilizzare invece acqua tiepida».

Indossare più strati di vestiti

Per evitare che la pelle si raffreddi troppo quando si esce, è bene vestirsi a strati.

«La vestizione a strati nei mesi invernali è una buona opzione per chi soffre di eczema, perché permette di reagire facilmente ai cambiamenti di temperatura, mantenendo la pelle calda e lasciandola respirare quando necessario», spiega l'esperta.

Inoltre, prestate attenzione al materiale dei vostri indumenti. La lana può irritare la pelle, quindi optate per tessuti più morbidi come il bambù, il cotone e la seta.

Non lasciare che l'aria di casa diventi secca

Se il riscaldamento centrale è regolarmente acceso, potreste notare che la vostra pelle è più secca e tesa del solito.

«Chi vive in un ambiente secco e riscaldato è più a rischio di sviluppare l'eczema asteatotico, un tipo di eczema comune dovuto alla secchezza della pelle», spiega Paula. «È più comune nelle persone anziane e può lasciare la pelle molto secca, ruvida e squamosa. Il riscaldamento centralizzato sottrae umidità all'aria, quindi mettere una ciotola d'acqua vicino ai termosifoni può aiutare a reintegrare l'umidità nell’atmosfera».

Mantenere la casa pulita

L'eczema può essere scatenato dalla polvere, quindi è importante tenere pulita la casa.

«È importante cercare di evitare tutto ciò che può irritare la pelle, la polvere e gli acari della polvere possono essere un grande fattore scatenante per chi soffre di eczema», continua l’esperta. «Assicuratevi di passare regolarmente l'aspirapolvere e di spolverare le superfici con un panno umido. È anche importante aprire regolarmente le finestre per far respirare gli ambienti e per evitare che diventino un terreno fertile per gli acari della polvere».

Rimanere idratati

L'idratazione regolare è fondamentale quando si ha a che fare con la pelle secca o screpolata.

«L’idratazione è una parte essenziale di qualsiasi regime di cura della pelle, ma durante i mesi invernali, quando la pelle deve adattarsi al clima rigido e freddo, potrebbe essere utile passare a un emolliente più pesante, come un unguento», suggerisce Paula. «È anche utile portare con sé una crema quando si esce di casa, in modo da poterla utilizzare all’occorrenza».

Se siete alla ricerca di un'opzione emolliente, Paula raccomanda la gamma EPIMAX di Aspire Pharma, che offre sollievo a chi soffre di pelle secca moderata/grave, eczema e psoriasi.

Covermedia