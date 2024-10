Metti alla prova le tue competenze mediatiche su Swisscom Campus e vinci biglietti VIP per la partita della nazionale. Pexels, Kampus Production

Nel concorso di Swisscom sono in palio cinque biglietti VIP per la partita nazionale Svizzera-Serbia. Partecipare è semplicissimo: rispondi a cinque domande sui media digitali.

In collaborazione con Swisscom In collaborazione con Swisscom

Hai fretta? blue News riassume per te: Swisscom mette in palio cinque biglietti VIP per la partita nazionale Svizzera – Serbia del 15 novembre.

Per partecipare, metti alla prova le tue conoscenze mediatiche su Swisscom Campus

I frutteti di questo genere costituiscono un ecosistema unico nel suo genere, estremamente prezioso per la biodiversità. Mostra di più

Hai sempre desiderato saperne di più su come riconoscere le frodi su Internet o come funziona l’intelligenza artificiale? Su Swisscom Campus trovi informazioni gratuite sull’utilizzo dei media digitali nella vita quotidiana: video, guide, webinar e consigli.

Rafforzando la tua competenza mediatica, navigherai con sicurezza in rete. Inoltre ora hai la possibilità di vincere biglietti VIP per partite di calcio.

La competenza mediatica è premiata

Da molti anni Swisscom si impegna per l’alfabetizzazione mediatica e trasmette un importante know-how nell’uso dei media digitali – nel tempo libero, al lavoro o a scuola. Oltre a consigli, trucchi e istruzioni, su Swisscom Campus trovi anche corsi sui media.

Rispondi a cinque domande su cybersicurezza, utilizzo dei media e intelligenza artificiale nel quiz su Swisscom Campus. Chi non è sicuro di una risposta può fare ricerche su Swisscom Campus e oltre alla risposta trova anche altre informazioni utili.

Tifosi di calcio e professionisti dei media, attenzione!

La terza e ultima partita casalinga della UEFA Nations League Svizzera-Serbia si giocherà venerdì 15 novembre alle ore 20.45 al Letzigrund di Zurigo.

Anche per chi preferisce guardare la partita di calcio davanti alla TV, vale comunque la pena partecipare al quiz su Swisscom Campus. Infatti, rispondendo alle domande del quiz, i partecipanti possono mettere alla prova le loro conoscenze sui media e imparare a riconoscere i pericoli in rete, proteggere la propria sfera privata e utilizzare i social media in modo responsabile.

Swisscom Campus: Quiz