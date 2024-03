Mangiare seguendo la stagionalità fa bene alla salute e all’ambiente.

La frutta e la verdura di stagione sono spesso più gustose e nutritive rispetto agli alimenti fuori stagione. Optare per prodotti stagionali è ecologico e può giovare alla tua salute complessiva.

Quindi, quali verdure sono di stagione questa primavera? Melanie Dixon, nutrizionista registrata presso Nutrable, ha elencato i benefici per la salute dei suoi quattro vegetali preferiti.

Rabarbaro

Il rabarbaro è ricco di antiossidanti, che hanno proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

«Spesso considerato un frutto, il rabarbaro è in realtà una verdura! Ricco di fibre, vitamina K, antiossidanti e proprietà che combattono le infezioni, aiuta la digestione, promuove la salute delle ossa e difende il sistema immunitario», dice Melanie. «Il rabarbaro è molto versatile e può essere stufato, scottato, arrostito o ridotto in purea, arricchendo piatti come porridge di avena, yogurt greco, crumble o chutney agrumati».

Ravanello

Aggiungere ravanelli alla tua dieta può aiutare a sostenere la salute del cuore e a purificare il fegato, tra gli altri benefici.

«Economico e facile da coltivare, il ravanello è ricco di nutrienti, inclusi vitamina C, vitamine del gruppo B, zinco e antociani. Il ravanello aiuta a purificare il fegato, alleviare l'artrite e sostiene la salute del cuore e la gestione del peso», afferma l'esperta. «Aggiunge un tocco piccante alle insalate, mentre l'arrosto o la conservazione in salamoia offrono gustose alternative».

Asparagi

Ricchi di vitamine e fibre, gli asparagi sono ottimi per supportare la digestione e la salute del cuore.

«Ricchi di acido folico, ferro, vitamine A, C e K, vitamine del gruppo B e fibre, gli asparagi sono un diuretico naturale. Sono un'ottima scelta per sostenere la salute del cuore, la digestione, la forza delle ossa e proteggere dai radicali liberi dannosi», spiega Melanie. «Che siano al vapore, saltati, bolliti, arrostiti o succo, gli asparagi si abbinano bene con le pietanze da colazione come le uova, per un inizio di giornata nutriente».

Barbabietola

La barbabietola è una buona fonte di fibre e vitamine, inclusa la vitamina C.

«Ricca di vitamine, minerali, antiossidanti, carotenoidi e nitrati, la barbabietola è ben nota per migliorare il flusso sanguigno, ridurre la pressione sanguigna e salvaguardare la salute del cuore», dice la nutrizionista. «Aiuta a ridurre l'infiammazione, supporta la disintossicazione e ha benefici per la salute digestiva. La barbabietola è un'ottima aggiunta cruda a insalate, succhi e frullati o arrostita per un sapore più dolce e morbido».

Covermedia