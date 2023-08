La psoriasi non può essere curata, ma con una cura adeguata, dà ottimi risultati.

La psoriasi è una malattia della pelle che colpisce circa il 2% della popolazione.

In occasione del Mese della Consapevolezza della Psoriasi, la dottoressa Anjali Mahto, consulente dermatologa, ha condiviso informazioni importanti su questa malattia infiammatoria della pelle e consigli utili per gestirla.

Che cos'è la psoriasi?

«Lo strato più esterno della pelle, noto come epidermide, elimina continuamente le cellule cutanee per sostituirle con altre nuove», spiega la dottoressa Mahto. «Chi soffre di psoriasi scopre che questo processo è accelerato. Ciò che in genere richiederebbe settimane, finisce per avvenire nell'arco di pochi giorni. Questo aumento del ricambio delle cellule cutanee è ciò che porta ai sintomi che si manifestano come conseguenza della condizione».

Quali sono le cause?

Diversi fattori possono causare o scatenare la psoriasi, tra cui una condizione genetica, lo stress e il fumo.

«La psoriasi può essere causata da diversi fattori, ma forse il più comune è che si tratta di una condizione genetica», spiega l'esperta. «Se uno dei vostri genitori o fratelli ne è affetto, avete molte più probabilità di svilupparla rispetto a chi non ha precedenti in famiglia. La psoriasi può essere peggiorata anche da fattori ambientali. Anche lo stress, il fumo e alcuni farmaci possono fungere da fattori scatenanti e causare un peggioramento della condizione».

Come si presenta?

La psoriasi provoca chiazze rosa sulla pelle e talvolta può presentare una squama argentea sulla superficie.

«In alcuni casi possono causare prurito», afferma la dermatologa. «Possono colpire qualsiasi area del corpo, ma le sedi più comuni sono i gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto».

Si può curare?

La psoriasi è una condizione che non può essere curata; tuttavia, può essere gestita con trattamenti e farmaci.

«La psoriasi è una condizione che definiamo cronica, il che significa che attualmente non esiste una cura. Esistono tuttavia diverse opzioni terapeutiche per tenerla sotto controllo», spiega la dottoressa Mahto. «Il trattamento specifico dipenderà dalla gravità della patologia e dal suo impatto. Alcune opzioni di trattamento includono creme steroidee, farmaci e fototerapia, che è un trattamento con la luce».

Posso curarla a casa?

Esistono diversi modi per gestire la psoriasi a casa, ad esempio assicurandosi di idratarsi quotidianamente.

«La cosa migliore da fare per trattare la psoriasi a casa è applicare abbondantemente una crema idratante ogni giorno. Per coloro che soffrono di sintomi del cuoio capelluto, possiamo prescrivere degli shampoo medicati che possono davvero aiutare a gestire la condizione».

Covermedia