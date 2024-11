Una dieta equilibrata è essenziale per mantenere alti i livelli di energia durante il lavoro. Covermedia

Mantenere una routine del sonno regolare è essenziale per combattere la stanchezza, soprattutto in inverno.

Sentirsi più stanchi del solito durante i mesi invernali è normale a causa delle temperature fredde e delle giornate più corte.

Lavorare a turni irregolari può compromettere il ritmo sonno-veglia e ridurre i livelli di energia, un problema che si aggrava nei mesi invernali. Per aiutare chi lavora con orari irregolari a combattere la stanchezza, il dottor Emeka Okorocha offre quattro consigli chiave.

Gestisci la tua routine del sonno

Cercate di creare un programma realistico che garantisca un sonno adeguato ogni volta che andate a letto.

«Il sonno non è un lusso, ma una necessità, soprattutto per chi lavora a turni irregolari», sottolinea il dottor Okorocha. Create un ambiente favorevole al riposo con una mascherina per bloccare la luce e tappi per le orecchie per ridurre i rumori. Inoltre, sviluppate un rituale di rilassamento adatto a voi, come leggere un libro o fare un bagno caldo, e cercate di mantenere orari coerenti per regolare l'orologio biologico.

Fate il pieno di energia con i cibi

Una dieta equilibrata è essenziale per mantenere alti i livelli di energia durante il lavoro.

«Scegliete pasti che combinino proteine, carboidrati complessi e grassi sani», consiglia. Evitate snack veloci e poco salutari: meglio preparare pasti nutrienti in anticipo, anche se può sembrare impegnativo. «Il vostro futuro vi ringrazierà quando avrete pasti gustosi e pieni di energia già pronti».

Rimanete idratati

L'idratazione è fondamentale per evitare la stanchezza.

«La disidratazione può sorprendere e amplificare la sensazione di affaticamento», avverte il medico. Portate sempre con voi una bottiglia d'acqua riutilizzabile e sorseggiate durante il turno. Per variare, aggiungete frutta o una spruzzata di succo naturale.

Optate per una carica di energia più sana

Sebbene caffè o bevande zuccherate siano tentanti, potrebbero peggiorare la situazione.

«Le bevande energetiche zuccherate possono offrire una spinta rapida, ma spesso portano a un crollo successivo», spiega il dottor Okorocha. Optate per alternative più salutari, come Pro Plus Fizz, un integratore effervescente con caffeina, ginseng, guaranà e vitamine B2, B6 e B12.

