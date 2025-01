Cercate di includere le proteine in ogni pasto per aiutare il vostro corpo a mantenere i muscoli.

Covermedia Covermedia

Le proteine sono una parte essenziale di una dieta sana, in quanto aiutano l'organismo a ripararsi e a mantenere i muscoli, oltre a offrire molti altri benefici.

Con l'arrivo del nuovo anno, molti di noi puntano a raggiungere i propri obiettivi di fitness e salute. SuperNutrio, il marchio di latte ricco di proteine e calcio, ha collaborato con la nutrizionista Natalie Rouse per condividere quattro semplici modi per aumentare l'apporto proteico giornaliero e sostenere i vostri propositi di fitness.

Aggiungere le proteine a colazione aiuta a saziarsi

Gli studi dimostrano che le proteine sono più efficaci dei carboidrati e dei grassi nel placare la fame. Aggiungere proteine al primo pasto della giornata può aiutarvi a sentirvi sazi più a lungo.

«Sostituendo i cereali zuccherati con alimenti ad alto contenuto proteico, come uova strapazzate, yogurt greco o un bicchiere di latte proteico, potrete iniziare la giornata con energia e ridurre la necessità di fare spuntini a metà mattina», suggeriscono gli esperti.

Spuntini più intelligenti

Se avvertite il bisogno di uno snack, scegliete alternative ricche di proteine, come le noci. «Optare per spuntini proteici aiuta a nutrire il corpo rispettando i vostri obiettivi di fitness», consigliano gli esperti.

«Le proteine stimolano la termogenesi indotta dalla dieta (DIT), che implica un maggior consumo di energia per digerire e metabolizzare le proteine rispetto ai carboidrati o ai grassi».

Scambiare e sostituire

Sostituite alcuni alimenti della vostra dieta con alternative proteiche per un approccio più salutare. «Per perdere peso e mantenersi in forma, è fondamentale essere realistici e ascoltare il proprio corpo», spiegano gli esperti.

«Anche piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Incrementare l'apporto proteico può ridurre le calorie senza farvi sentire affamati».

Tra i suggerimenti: sostituire il burro con olio d'oliva, scegliere tagli di carne magri e preferire frullati proteici non zuccherati come SuperNutrio.

Inserire le proteine in ogni pasto

Fate dell'abitudine di includere una fonte proteica in ogni pasto. «Le ricerche dimostrano che consumare proteine in tre pasti al giorno può favorire la forza muscolare», spiegano.

«Che siano proteine animali come pollo, pesce o manzo magro, o vegetali come lenticchie, fagioli o quinoa, le proteine dovrebbero essere un elemento essenziale di ogni pasto per mantenere energia e muscoli forti».