Le corde per saltare, che costano pochi euro, offrono un'attività semplice e ricca di benefici.

Covermedia Covermedia

Mantenersi in forma può rivelarsi un'impresa dispendiosa, con palestre, corsi e attrezzature che pesano sul portafoglio.

Tuttavia, ci sono molte alternative a basso costo, come camminare, correre o seguire video gratuiti di fitness su YouTube.

Tra queste, non dimentichiamo l'umile corda per saltare: con pochi euro potete accedere a un'attività divertente e versatile.

«Saltare è un'opzione economica per bruciare calorie. Con una spesa minima, è possibile bruciare tra 300 e 450 calorie in 30 minuti», afferma Gavin Cowper, esperto di fitness e proprietario di Exersci. «In un mese, dedicando mezz'ora al giorno a questa attività, si possono bruciare tra 9.000 e 13.500 calorie, rendendola perfetta per chi ha un budget limitato o poco spazio per attrezzature ingombranti».

Ecco quattro motivi per cui lo skipping è una scelta ideale:

Adatto a tutti i livelli di fitness

«Lo skipping è un'attività accessibile sia per i principianti sia per gli atleti più esperti», spiega Gavin. «Si può iniziare con salti di base e aumentare gradualmente l'intensità, adattandolo facilmente al proprio percorso di allenamento».

Nessun bisogno di un personal trainer

«Diversamente da molte altre attività di fitness, lo skipping non richiede un personal trainer. Con qualche indicazione iniziale, chiunque può cominciare, rendendolo adatto a ogni livello di esperienza», continua l'esperto.

Massima convenienza

«Lo skipping è incredibilmente comodo», sottolinea Gavin. «Si può praticare ovunque e in qualsiasi momento: a casa, al parco o persino in viaggio. È l'ideale per chi ha impegni serrati o un accesso limitato alle strutture sportive».

Minimo ingombro

Un ulteriore vantaggio, secondo Gavin, è che lo skipping richiede pochissimo spazio. «Una corda per saltare è facile da conservare e non occupa quasi nulla, rendendola perfetta per chi vive in piccoli spazi o viaggia spesso».

Un esercizio semplice, economico e pratico: con lo skipping, mantenersi in forma non è mai stato così facile.