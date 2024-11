Il grasso animale solido, ricavato in particolare dal grasso viscerale di bovini, può essere delicato sulla pelle, ma potrebbe anche ostruire i pori.

Le tendenze della cura della pelle spopolano costantemente su TikTok, ma non sempre sono fondate su basi solide.

Nelle ultime settimane, la piattaforma è stata invasa da video di persone che integrano il sego di manzo o grasso di manzo nella loro routine di bellezza, sperando in benefici per la salute della pelle.

Kimberley Medd, responsabile della clinica Face The Future, ha analizzato se questa tendenza abbia davvero un fondamento.

«TikTok può aver «scoperto» il sego di manzo, un tipo di grasso fuso ricavato principalmente dalle mucche, ma in realtà è stato utilizzato nella cura della pelle per secoli, soprattutto in culture che apprezzano ingredienti naturali di origine animale», spiega Kimberley.

L'esperta sottolinea che il sego di manzo è ricco di vitamine liposolubili, come la A, la D, la E e la K, che si ritiene possano nutrire la pelle e rafforzarne la barriera protettiva.

Prosegue poi: «Essendo ricco di acidi grassi, il sego imita i lipidi naturali della pelle umana, il che lo rende facilmente assorbibile e altamente idratante, soprattutto per chi soffre di pelle molto secca».

Il sego tende inoltre a essere delicato sulla pelle, un fattore che potrebbe spiegare perché sempre più persone stanno seguendo questa tendenza.

Tuttavia, Kimberley avverte che mancano prove concrete a sostegno dell'efficacia del sego per la salute della pelle.

«Nonostante il suo utilizzo tradizionale, il sego di manzo non è stato studiato a fondo dalla ricerca scientifica sulla cura della pelle. Non ci sono evidenze solide che ne confermino l'efficacia o la sicurezza a lungo termine», aggiunge Kimberley.

«I benefici principali del sego sono l'idratazione e un leggero nutrimento, ma non è un trattamento mirato o comprovato per problemi comuni della pelle come invecchiamento, acne o texture irregolare».

Inoltre, per chi ha la pelle grassa o acneica, il sego potrebbe ostruire i pori, poiché i grassi animali possono essere particolarmente ricchi e pesanti.

