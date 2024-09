L'immersione in acqua fredda può avere numerosi benefici per la salute, tra cui il miglioramento dell'umore e del sonno.

Covermedia

La terapia dell'acqua fredda è un ottimo modo per migliorare la salute generale e può essere facilmente replicata a casa con una vasca da bagno.

«La terapia del freddo consiste nell'immergersi in acqua fredda, di solito un bagno di ghiaccio, per un breve periodo di tempo», afferma Brian Clarke, esperto di benessere di UK Saunas. «Gli studi hanno dimostrato che questa pratica ha molti benefici, come la riduzione delle infiammazioni, il miglioramento delle difese immunitarie e l'aumento del metabolismo. Inoltre, i numerosi recettori del freddo nella pelle innescano una risposta iniziale di shock che stimola la produzione di vari ormoni e sostanze chimiche nel corpo».

Brian ci ha svelato cinque modi in cui la terapia con l'acqua fredda può portare benefici.

Tratta i muscoli doloranti

Se avete i muscoli indolenziti dall'esercizio fisico, la terapia dell'acqua fredda può aiutarvi ad alleviare il dolore. «L'acqua fredda provoca la vasocostrizione, cioè il restringimento dei vasi sanguigni. Questo processo aiuta a ridurre il gonfiore e a eliminare i prodotti di scarto come l'acido lattico, alleviando il dolore muscolare dopo l'attività fisica», spiega Brian.

Rafforza il sistema immunitario

La terapia con acqua fredda può anche contribuire a rafforzare il sistema immunitario, riducendo le probabilità di ammalarsi. «Uno studio olandese ha dimostrato che chi praticava la terapia del freddo aveva una risposta immunitaria più forte», afferma. «Questo è il risultato di un aumento della produzione di sostanze antinfiammatorie e di una diminuzione dei segnali infiammatori, che attivano il sistema immunitario».

Aiuta a combattere la depressione

L'immersione in acqua fredda può aiutare anche chi soffre di depressione. «I bagni di ghiaccio possono indurre un effetto 'shock' sul corpo, innescando impulsi nervosi elettrici che viaggiano dal cervello attraverso il sistema nervoso», spiega Brian. «È stato riscontrato che questa reazione produce effetti simili a quelli degli antidepressivi».

Migliora l'umore

Se siete alla ricerca di un miglioramento dell'umore, l'acqua fredda potrebbe essere la risposta. L'esperto di benessere rivela: «L'esposizione a temperature fredde può aumentare la produzione di noradrenalina, un ormone che stimola il cervello e può migliorare l'attenzione e la motivazione, portando a un umore migliore».

Aiuta a dormire meglio

Infine, la terapia con acqua fredda può aiutare a dormire meglio. «È stato suggerito che le temperature corporee più basse sono ottimali per il sonno, quindi fare un bagno di ghiaccio per 5-10 minuti prima di andare a letto può aiutare a ottenere un sonno più profondo e riposante ogni notte», spiega Brian.

Covermedia