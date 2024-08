Alimentazione

Il nostro modo di mangiare è spesso condizionato da credenze e modi di pensare sul cibo che spesso si rivelano dei veri e propri falsi miti.

Covermedia

In circolazione ci sono molte informazioni sull'alimentazione ma non tutte sono accurate.

Se cerchi consigli nutrizionali e metodi per perdere peso su Internet, verrai bombardato di informazioni. Ma se stai cercando una guida accurata, dovresti sempre parlare con un nutrizionista qualificato o un professionista sanitario. Kerry Beeson, nutrizionista qualificata presso Prep Kitchen, ha rivelato i falsi miti sull'alimentazione, diffusi suTikTok, da ignorare assolutamente.

Solo 30 g di proteine ​​possono essere assorbiti in una volta

Le proteine ​​sono un argomento caldo nel settore del fitness ed è stato suggerito che il nostro corpo può assorbire solo 30 g di proteine ​​alla volta. «L'assunzione ottimale di proteine ​​a ogni pasto è un argomento caldo e molto dibattuto, ma il mito dell'assorbimento di 30 g è stato ampiamente screditato», afferma Kerry. «In origine si basava su una ricerca che misurava il sottoprodotto della digestione delle proteine, l'azoto. Poiché i livelli di azoto ureico aumentavano con l'assunzione di proteine ​​oltre i 30 g, si presumeva che si trattasse di proteine ​​"di scarto"», continua. «In realtà, il corpo metabolizza qualsiasi quantità di proteine ​​che mangiamo e non dobbiamo dimenticare che le proteine ​​hanno una moltitudine di altri usi nel corpo oltre alla costruzione muscolare».

Mangiare prima di andare a dormire ti farà ingrassare

Probabilmente ti è stato detto di non mangiare troppo vicino all'ora di andare a letto perché ti farà ingrassare. «Non dovrebbe fare alcuna differenza quando mangi le tue calorie giornaliere, finché ne bruci tante quante ne consumi ogni giorno», chiarisce l'esperto. «In effetti, consumare uno spuntino ricco di proteine ​​un'ora circa prima di andare a letto può effettivamente aumentare la sintesi proteica muscolare mentre dormi e aiutarti ad aumentare la massa muscolare».

«Tuttavia, ci sono anche altre considerazioni riguardo al consumo regolare di pasti principali a tarda notte; mangiare prima di andare a letto può influenzare il sonno perché il sistema digerente lavorerà duramente durante la notte».

La dieta carnivora è la dieta più sana

Si ritiene comunemente che una dieta a base di carne e prodotti proteici sia l'opzione più sana. «Se consideriamo la carne come fonte di cibo, è sicuramente ricca di nutrienti: proteine, ferro e zinco, vitamine del gruppo B e grassi», afferma Kerry. «Tuttavia, manca di altre vitamine e antiossidanti, grassi più sani e delle fibre necessarie per supportare un microbioma intestinale sano, che sappiamo essere vitale per una buona salute».

Gli oli di semi fanno male

Secondo Kerry, gli oli di semi sono oggettivamente piuttosto sani perché sono in genere poveri di grassi saturi. «Molti oli di semi contengono nutrienti benefici come antiossidanti, acido linolenico (un acido grasso essenziale Omega-6) e alcuni contengono piccole quantità di Omega 3», spiega. «Non produciamo questi grassi nel nostro corpo, quindi dobbiamo assumerli tramite la dieta».

