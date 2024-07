I sintomi della carenza di B12 includono stanchezza, difficoltà di concentrazione, ulcere della bocca e stati d'animo depressi.

Uno dei modi migliori per mantenersi in salute è assicurarsi di assumere ogni giorno abbastanza nutrienti, come la vitamina B12.

Una carenza di vitamina B12 influisce sulla nostra capacità di produrre globuli rossi funzionanti, che trasportano ossigeno in tutto il corpo. Secondo la dottoressa Naomi Newman-Beinart (PhD), alcuni dei segni principali della carenza di vitamina B12 includono stanchezza, difficoltà di concentrazione, ulcere della bocca, formicolio alle mani e ai piedi, stato d'animo depresso e debolezza. Molte persone faticano ad ingerire la dose giornaliera raccomandata di B12 per vari motivi, come una dieta povera o limitata.

Fortunatamente, l'esperta di salute spiega l'importanza di seguire una dieta varia ed equilibrata e di assumere quotidianamente una quantità sufficiente di vitamina B12.

Riduce il restringimento del cervello con l'avanzare dell'età

La ricerca ha scoperto che alcune vitamine del gruppo B, inclusa la B12, possono ridurre la velocità con cui il nostro cervello si restringe man mano che invecchiamo. «I ricercatori hanno scoperto che le dimensioni del cervello possono ridursi quando si è carenti di B12, il che potrebbe spiegare perché le capacità cognitive delle persone sono influenzate dalla carenza di B12», afferma la dottoressa Newman-Beinart. «Il restringimento del cervello fa parte del processo naturale di invecchiamento, tuttavia, la velocità di restringimento è più rapida nelle persone oltre i 70 anni con lievi problemi di memoria, e ancora più veloce nelle persone con malattia di Alzheimer».

Sostiene il benessere mentale

Se hai bassi livelli di B12, potresti essere a rischio di problemi di salute mentale. «La vitamina B12 è necessaria per produrre serotonina e dopamina, che sono i neurotrasmettitori che migliorano l'umore», spiega la dottoressa Newman-Beinart. «I ricercatori hanno scoperto che le persone con bassi livelli di B12 sono più propense a soffrire di depressione rispetto alle persone con livelli normali di B12, il che è un'informazione davvero interessante da tenere presente, dato che secondo Mental Health UK, quasi il 20% delle persone sopra i 16 anni nel Regno Unito mostra segni di depressione o ansia».

Combatte la stanchezza

Se ti senti più stanco del solito, potresti avere una carenza di B12.

«Assicurandoti di avere abbastanza B12 puoi fare una grande differenza su come ti senti, sui tuoi livelli di energia e sul tuo benessere generale», afferma l'esperta. «Questa vitamina aiuta anche a convertire il cibo in energia rompendo il glucosio dai carboidrati in adenosina trifosfato (ATP), che è la fonte di energia di tutte le nostre cellule». La dottoressa Newman-Beinart raccomanda BetterYou Vitamin B12 Oral Spray per coloro che trovano difficile ingerire abbastanza B12 nella loro dieta, come i vegetariani e i vegani.

