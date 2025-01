Fitness anche sotto le feste. Covermedia

Saltare qualche giorno, o anche una settimana, del tuo programma di allenamento non annullerà i tuoi progressi.

Covermedia Covermedia

Durante il periodo natalizio, può essere molto difficile trovare la motivazione per fare esercizio.

Ma niente paura! Secondo l'allenatore di boxe ed esperto di fitness Leon Bolmeer di Geezers Boxing (www.geezersboxing.co.uk), saltare qualche giorno, o anche una settimana, del tuo programma di allenamento non annullerà i tuoi progressi. «Il periodo delle feste non deve essere un momento di sensi di colpa o stress per l'esercizio. Mentre molti si sentono pressati a compensare pasti eccessivi, è importante ricordare che prendersi una pausa dalla solita routine di allenamento non è dannoso per la salute», afferma.

E non è tutto: i giorni di riposo sono essenziali tanto quanto quelli attivi perché danno al corpo il tempo di recuperare.

«Durante il riposo, i muscoli si riparano e si ricostruiscono, il che aiuta a migliorare la forza e prevenire gli infortuni. Fare una pausa consente al corpo di recuperare, riducendo il rischio di esaurimento e aiutandoti a rimanere motivato a lungo termine».

Detto questo, se sei ancora consapevole di volerti tenere al passo con la tua salute e la tua forma fisica questo Natale, l'allenatore ha rivelato alcuni modi a bassa manutenzione per farlo.

Modi alternativi per rimanere attivi

«Se sei preoccupato di perdere l'esercizio durante le vacanze, ricorda che ci sono altri modi per rimanere attivi. Una camminata veloce di 15-30 minuti dopo i pasti può aiutare a regolare la glicemia e a migliorare il tuo umore», consiglia. «Puoi anche fare stretching, meditare o prenderti del tempo per rilassarti e ricaricarti. Queste attività sono altrettanto importanti per il tuo benessere e possono essere ottimi sostituti degli allenamenti tradizionali durante il periodo intenso delle vacanze».

Allenamenti a casa

Puoi trovare migliaia di efficaci allenamenti video online che ti offrono la flessibilità di allenarti in un momento conveniente per te. «Che tu stia seguendo una nota personalità del fitness o una routine adatta al tuo ritmo, questi esercizi casalinghi significano che non devi interrompere i tuoi progressi di fitness solo perché sei a casa», nota Leon.

Alimentazione consapevole

«Piuttosto che sentirti costretto a bruciare calorie, concentrati sul mangiare in modo equilibrato e consapevole. Quando hai fame, è il tuo corpo che ti dice che ha bisogno di nutrimento e quando sei sazio, è un segnale per fermarti», consiglia l'esperto. «Pianificare in anticipo è fondamentale se vuoi rimanere in carreggiata con i tuoi obiettivi di salute durante le vacanze. Preparare pasti sani e sazianti in anticipo adatti ai tuoi obiettivi dietetici può aiutare a evitare la tentazione di mangiare a tarda notte con spuntini poco sani».

Tutto sommato, adottare un approccio flessibile al cibo e all'esercizio fisico e concederti il ​​permesso di riposare quando necessario ti aiuterà a mantenere una mentalità sana durante la stagione. Buone feste!