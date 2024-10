Gli esercizi di respirazione sono sottovalutati. Covermedia

Trascorrere del tempo nella natura può contribuire a migliorare il benessere generale.

Vivendo in un mondo frenetico, molti di noi faticano a mantenere le proprie abitudini salutari.

Tuttavia, dedicare ogni giorno un po' di tempo al nostro benessere può migliorare la nostra salute fisica e mentale.

Becki Taylor, ospite di Orchardleigh Wellness Retreats, ha condiviso tre suggerimenti per il benessere che possono migliorare la vostra giornata.

Respirare

Se siete alle prese con lo stress o vi sentite sopraffatti, gli esercizi di respirazione possono essere di grande aiuto.

«Un semplice box breath può fare miracoli nel ridurre l'ansia, il panico o le reazioni allo stress», dice Becki. «Basta inspirare per 4, trattenere per 4, espirare per 4 e poi trattenere di nuovo per 4, prima di ricominciare il ciclo».

Secondo l'esperta, concentrarsi sul conteggio del respiro può distrarre la mente da ciò che sta causando stress e dopo 10 cicli di box breathing i livelli di cortisolo si abbasseranno, «dandovi migliori riserve per affrontare la situazione in corso».

Godetevi la natura

Cercate di trascorrere almeno 15 minuti all'aria aperta ogni giorno e magari praticate la mindfulness.

«Cercate di sintonizzarvi e di identificare i cinque suoni che vi circondano, gli odori, la temperatura sulla pelle, il terreno sotto i piedi», suggerisce l'autrice. «Si tratta di una semplice pratica mentale che vi aiuterà a centrarvi, a uscire dalla vostra testa e a mettervi a terra».

Muovete il corpo

Lo stretching e l'esercizio fisico possono contribuire a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale.

«Lo stress o i dolori percepiti nel nostro corpo ci rendono tesi e spesso questo può limitare i nostri movimenti o la nostra postura», spiega Becki. «Una lezione di yoga è ottima per questo e, anche se non è la stessa cosa, ci sono delle ottime lezioni preregistrate e gratuite online».

Raccomanda anche di eliminare lo stress che potremmo trattenere nel nostro corpo, aggiungendo: «Lasciate cadere le spalle, liberate la mascella, ruotate un po' le braccia, scuotete le gambe, muovete i fianchi! Questi semplicissimi movimenti possono avere effetti positivi sul vostro benessere».

