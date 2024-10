L'uso scorretto del trucco può causare danni agli occhi, richiedendo particolare attenzione durante l'applicazione e la rimozione.

Il trucco di Halloween, ricco di glitter, pigmenti e adesivi, può facilmente penetrare negli occhi, causando disagio o, in casi peggiori, problemi più gravi.

La stagione di Halloween è un momento di gioia e creatività, ma è fondamentale prestare attenzione nell'applicare prodotti vicino agli occhi.

La dottoressa Elizabeth Hawkes, rinomata oftalmologa, sottolinea i rischi legati all'uso improprio di trucco e lenti a contatto, che possono portare a disturbi oculari come la blefarite, infiammazione del margine palpebrale, «fondamentale per mantenere la qualità del film lacrimale e una superficie oculare sana».

Inoltre, le lenti a contatto colorate, se utilizzate in modo scorretto, possono causare abrasioni corneali e gravi infezioni oculari. La dottoressa Hawkes, in collaborazione con Optase, offre alcuni suggerimenti per proteggere gli occhi durante l'uso di prodotti di Halloween.

Acquistare le lenti a contatto da fonti affidabili

Le lenti colorate sono un accessorio popolare per i costumi di Halloween, ma possono essere dannose se non acquistate da fonti sicure.

«Comprate sempre le lenti a contatto colorate da un oculista autorizzato e non condividetele mai con altri», consigliano gli esperti di Optase.

«Evitate i negozi di novità, dove la qualità delle lenti può essere scadente e l'applicazione errata può causare problemi oculari gravi».

Attenzione ai brillantini

I brillantini possono aggiungere un tocco speciale al vostro look, ma devono essere usati con cautela. «Se volete proprio utilizzarli, scegliete prodotti specifici per il contorno occhi e applicateli con attenzione», raccomandano gli esperti.

Rimuovere correttamente trucco e lenti a contatto

La rimozione accurata del trucco e delle lenti è essenziale per evitare danni agli occhi.

«Alla fine della serata, è importante rimuovere con delicatezza trucco e lenti a contatto per prevenire danni a lungo termine», avvertono gli esperti di Optase.

«Evitare di sfregare con forza o di usare struccanti aggressivi a base di alcol».

Evitare ingredienti irritanti

Quando scegliete i prodotti per il trucco, fate attenzione agli ingredienti, soprattutto se avete occhi sensibili.

«Conservanti, solfati e fragranze possono irritare la pelle sensibile delle palpebre, causando secchezza, irritazione o reazioni allergiche», avverte la dottoressa Hawkes.

Gli esperti consigliano di optare per prodotti delicati e oftalmologicamente testati, come l'Optase Life Sensitive Eye Makeup Remover.

