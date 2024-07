Sindrome Da Shock Tossico

La sindrome da shock tossico (TSS) può causare sintomi come dolori muscolari, febbre alta ed eruzioni cutanee.

Covermedia

La sindrome da shock tossico è una condizione rara e potenzialmente pericolosa causata da alcuni batteri.

Sebbene la TSS possa colpire chiunque, è più comune tra le donne in età fertile. La dottoressa Raj Arora, medico di famiglia del NHS ed educatore medico specializzato in salute delle donne, cura della pelle e salute mentale, ha spiegato cos'è la sindrome da shock tossico, i suoi sintomi e come prevenirla.

Come si prende la TSS?

Anche se spesso associata alle mestruazioni, può colpire chiunque, compresi uomini e bambini. «La sindrome da shock tossico è una condizione rara ma pericolosa per la vita che può verificarsi a causa di un'infezione», afferma Arora. «In genere la TSS è associata all'uso di assorbenti interni o coppetta mestruale, ma ciò che la gente non sa è che molte altre cose possono causarla, come ad esempio un parto vaginale o taglio cesareo, ferite infette, tagli e foruncoli».

Quali sono i sintomi?

«Di solito, i pazienti avvertono febbre alta, dolori muscolari, eruzioni cutanee simili a carta vetrata e sintomi simil-influenzali», spiega l'esperta. «Se si verifica questo, è necessario andare in ospedale per trattamenti che includono antibiotici e flebo»

Come prevenire la TSS?

Innanzitutto è necessario dare priorità all'igiene personale. «Seguire rigorose precauzioni igieniche è importante quando ci si prende cura di tagli e ferite per prevenire infezioni», consiglia la dottoressa. «Se stai inserendo un tampone o una coppetta mestruale nella vagina, assicurati di lavarti le mani con sapone e di cambiarti regolarmente». È inoltre doveroso cambiare l'assorbente o la coppetta mestruale ogni tre o quattro ore. In più è bene ricordare di conservare i prodotti mestruali in un ambiente asciutto e pulito.

Covermedia