Nonostante i rischi per la salute, i lettini solari sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni.

CoverMedia / Covermedia Covermedia

L'uso regolare di lettini solari è una tendenza di bellezza potenzialmente letale tra i consumatori della Gen Z.

Una recente indagine condotta da Melanoma Focus ha rivelato che l'uso di lettini solari tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni è salito a uno scioccante 43%.

In risposta a queste statistiche, il medico estetico Nyla Raja, fondatore di Dr Nyla Medispa, ha spiegato i rischi legati all'abbronzatura.

«Tra tutte le tendenze estetiche che stanno riemergendo, l'aumento dell'uso dei lettini solari è la più preoccupante e pericolosa», avverte l'esperta. «Come professionista del settore sanitario, che ha dedicato gran parte della sua carriera a educare colleghi e pazienti sui potenziali (e mortali) rischi per la salute derivanti dall'uso dei lettini solari, trovo scioccanti i risultati di questo rapporto».

Aggiunge: «Come la maggior parte delle tecnologie, anche i lettini solari sono diventati più potenti nel tempo, ma purtroppo non meno pericolosi».

Oltre ai problemi estetici, come l'invecchiamento precoce e l'iperpigmentazione, l'uso dei lettini solari può aumentare significativamente il rischio di sviluppare cancro alla pelle. Secondo una ricerca citata dall'associazione benefica per il cancro della pelle Skcin (www.skcin.org), l'uso di lettini solari per la prima volta prima dei 35 anni aumenta il rischio di sviluppare un melanoma del 59%, mentre l'uso regolare sotto i 30 anni può aumentare il rischio di cancro della pelle del 75%.

«Considerando che l'intensità dei raggi UV in alcuni lettini solari può essere oltre 10 volte superiore a quella del sole mediterraneo a mezzogiorno, si capisce quanto siano seri i rischi per la salute della pelle», spiega la dottoressa Raja.

Il medico estetico sottolinea inoltre l'importanza di proteggere la pelle.

«La pelle è l'organo più grande del corpo, ed è probabilmente uno dei più importanti, poiché è costantemente esposta a fattori ambientali», afferma la dottoressa Raja. «È essenziale prendersene cura, ma spesso è l'organo più trascurato dal punto di vista della salute».

Conclude dicendo: «L'educazione è assolutamente fondamentale, e incoraggerei tutte le donne a informarsi sui rischi potenziali, chiedendosi se i 'benefici' percepiti a breve termine superino davvero gli effetti a lungo termine sull'aspetto e sulla salute».

