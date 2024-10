La terapia ormonale sostitutiva è un trattamento che sostituisce gli ormoni estrogeni e progesterone nell'organismo.

Covermedia

Quando si parla di menopausa, c'è molta disinformazione in giro.

Ottobre è il mese della consapevolezza della menopausa, quindi la ginecologa Smita Sinha, specialista leader nella salute delle donne e fondatrice della pluripremiata Serenity Women's Clinic, ha affrontato alcuni dei miti che circondano la menopausa.

La TOS ritarda la menopausa

Spesso si pensa che la terapia ormonale sostitutiva (TOS), un trattamento che sostituisce i livelli di estrogeni e progesterone nel corpo, che diminuiscono quando una donna smette di avere le mestruazioni, possa ritardare l'inizio della menopausa.

«La terapia ormonale sostitutiva non arresta né ritarda la menopausa», chiarisce la signora Sinha. «Sebbene possa alleviare i sintomi integrando gli ormoni, il corpo continua il suo processo naturale di fluttuazione e diminuzione dei livelli ormonali in background».

Piuttosto che interferire con la tempistica biologica della menopausa, la TOS può aiutare le donne a gestire i sintomi, che possono includere sbalzi d'umore, disturbi del sonno o vampate di calore.

Non si può iniziare la TOS se si hanno ancora le mestruazioni

Contrariamente a quanto si crede, è possibile iniziare la TOS se si hanno ancora le mestruazioni.

«Molte donne credono di non poter iniziare la TOS se hanno ancora le mestruazioni, ma questo non è vero», afferma la signora Sinha. «La TOS può essere iniziata in tutta sicurezza e ci sono diversi tipi di regimi che funzionano in questo periodo e che possono essere avviati dal medico».

La TOS causa aumento di peso

Molte persone credono che la TOS possa causare un aumento di peso, ma non ci sono «prove solide» a sostegno di questa tesi.

«Non ci sono prove certe che la TOS provochi direttamente un aumento di peso», afferma la signora Sinha. «Alcune donne possono avere una temporanea ritenzione di liquidi, ma di solito si risolve con il tempo. La menopausa stessa può portare a variazioni di peso, poiché il calo dei livelli di estrogeni influisce sulla massa muscolare e sulla distribuzione del grasso».

Non si può assumere la TOS se si ha una storia familiare di coaguli di sangue

Non è necessario escludere la TOS se si ha una storia familiare di coaguli di sangue, ma è bene rivolgersi a uno specialista.

«La TOS transdermica, come i cerotti o i gel, è generalmente consigliata alle donne con una storia di coaguli di sangue o di pressione alta», spiega la dottoressa. «Può essere necessaria la consulenza di uno specialista, ma ciò non significa che la TOS sia da escludere».

La signora Sinha conclude incoraggiando le donne in menopausa ad essere «fiduciose».

«È molto importante che le donne si sentano sicure di parlare dei loro sintomi e delle opzioni a loro disposizione», afferma. «La menopausa è una parte naturale della vita, ma non deve essere un periodo di confusione e disinformazione».

Covermedia