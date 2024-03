Applicare la crema solare ogni giorno può aiutarti a mantenere una pelle giovane.

Se desideri una pelle più sana e giovane, vale la pena esaminare il tuo stile di vita invece di optare per costosi prodotti si skincare.

Il Dott. Tunc Tiryaki, chirurgo plastico di fama mondiale e fondatore del London Regenerative Institute, ne parla apertamente.

«I lifting del viso hanno il potere di portare a trasformazioni notevoli, tuttavia, avere una base solida con una pelle sana è fondamentale per i risultati complessivi. Adottare buone abitudini di vita per ottimizzare la salute della pelle può ritardare il desiderio di interventi – sia chirurgici che non, e prolungare i risultati di qualsiasi trattamento».

Il Dott. Tiryaki ha condiviso i suoi consigli su come mantenere la pelle giovane e sana.

Proteggere dall'esposizione solare

I raggi UV del sole sono la principale causa di rughe, macchie solari, pigmentazione, ridotta elasticità della pelle e molti altri segni dell'invecchiamento cutaneo.

«Applicare la crema solare ogni giorno (SPF50), anche quando è nuvoloso, piove e durante i mesi invernali per proteggere la pelle dai raggi UV nocivi e ridurre il rischio di cancro della pelle», raccomanda l'esperto. «L'esposizione al sole accelera l'invecchiamento della pelle, causando un esaurimento del collagene a un tasso più elevato che diminuisce l'elasticità della pelle e accelera la formazione di linee sottili e rughe».

Pulire, esfoliare, idratare

Incorporare questi tre passaggi nella tua routine quotidiana di cura della pelle aiuterà a mantenere la pelle sana.

«Stabilire una routine di cura della pelle costante che comprenda una pulizia delicata, l'esfoliazione e l'idratazione», consiglia il Dott. Tiryaki. «La pulizia elimina le impurità, l'esfoliazione promuove il rinnovamento della pelle e l'idratazione garantisce un'idratazione continua, promuovendo una pelle morbida e sana. La cura della pelle contenente esosomi è estremamente vantaggiosa nell'aiutare a rinnovare e rigenerare la pelle, migliorando l'incarnato e riducendo linee sottili e rughe».

Non trascurare il collo

Quando si prende cura della propria pelle, è importante non trascurare il collo.

«La pelle del nostro collo, simile all'area delicata degli occhi, è più sottile rispetto alla pelle del nostro viso e corpo», spiega il Dott. Tiryaki. «Nonostante le diligenti routine di cura della pelle del viso, il collo spesso viene trascurato, portando a visibili disparità nella qualità della pelle. Una cura della pelle coerente, che include la pulizia, l'esfoliazione, l'idratazione e l'applicazione quotidiana di SPF, è fondamentale per ridurre l'invecchiamento della pelle del collo».

Evitare di fumare e svapare

Fumare e svapare possono contribuire all'invecchiamento della pelle.

«Fumare è una delle peggiori cose che puoi fare per la tua salute», avverte il chirurgo plastico. «Fumare accelera l'invecchiamento della pelle restringendo i vasi sanguigni, diminuendo l'apporto di ossigeno e depletando i nutrienti essenziali. Porta a linee sottili e rughe precoci e a un incarnato spento».

Limitare il consumo di alcol

Ridurre l'assunzione di alcol può aiutare a ridurre il rischio di condizioni cutanee infiammatorie come la rosacea.

«Il consumo eccessivo di alcol può disidratare la pelle, diluire i vasi sanguigni e ridurre la produzione di collagene, portando a un invecchiamento precoce della pelle, rughe, rossore ed esacerbando il rischio di condizioni cutanee infiammatorie come la rosacea», afferma il Dott. Tiryaki.

Covermedia