Idratazione, alimentazione e una routine di bellezza adeguata sono i segreti per una pelle sana e radiosa anche nel periodo natalizio.

Covermedia Covermedia

Le festività natalizie, tra cene abbondanti, alcol e make-up, possono mettere a dura prova la nostra pelle.

Il dottor Ross Perry di Cosmedics condivide consigli pratici per preservarne la luminosità.

Le abitudini festive possono influire negativamente sulla pelle, tra eccessi alimentari e un maggiore consumo di alcol. Per contrastare questi effetti, il dottor Perry suggerisce di partire dall'idratazione. «L'alcol non aiuta la pelle a rimanere idratata. Bevete molta acqua il giorno prima e dopo una festa, e alternate una bevanda alcolica con un bicchiere d'acqua mentre siete fuori», spiega.

In particolare, il vino rosso è «disidratante per la pelle», motivo per cui consiglia di scegliere uno spritz al vino bianco con acqua frizzante.

Una volta rientrati a casa, è fondamentale rimuovere il trucco, anche se si è stanchi. «Assicuratevi di struccarvi sempre prima di andare a dormire, così la pelle può respirare senza accumulare sporcizia», raccomanda. Inoltre, non dimenticate di applicare sieri e creme da notte per un effetto rigenerante.

Al mattino, concentratevi sull'idratazione e su un'alimentazione ricca di vitamine e antiossidanti.

«Ricaricate la pelle e il corpo con un succo verde e fate un po' di esercizio, come una corsa di 15 minuti all'aperto», consiglia Perry. Gli avocado, grazie alle vitamine A, D ed E, e il tè verde sono alleati preziosi per la pelle.

Infine, attenzione ai cibi grassi e salati: «Evitate panini al bacon, patatine fritte e altri cibi ricchi di grassi, anche se il vostro corpo sembra richiederli. Non vi faranno bene e la vostra pelle non vi ringrazierà», conclude.