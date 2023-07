Il servizio di chat Whatsapp è stato paralizzato mercoledì sera da un'interruzione su larga scala. archivio Keystone

Il servizio di messaggistica WhatsApp è stato paralizzato mercoledì sera da un'interruzione su larga scala.

Il malfunzionamento è stato risolto dopo poco tempo, ha annunciato la stessa App su Twitter.

and we're back, happy chatting! — WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023

Il servizio di chat appartiene a Facebook Meta. Altre offerte del gruppo non sono state interessate, come si può vedere in una pagina sullo stato operativo dei sistemi.

Portali Internet come allestörungen.ch hanno mostrato un guasto di WhatsApp intorno alle 22:00, che è durato per circa un'ora.