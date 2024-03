A 53 anni dalla tragedia Reinhold Messner riceve il secondo scarpone del fratello scomparso

L'alpinista estremo ha in mano la seconda scarpa da arrampicata del fratello, morto in un incidente più di 50 anni fa. Instagram/reinholdmessner_official

Una vecchia calzatura da trekking che ha un valore inestimabile per Reinhold Messner: a più di 50 anni dalla morte del fratello Günther, il suo secondo scarpone è finalmente arrivato a casa. Le teorie cospiratorie sull'incidente sarebbero state smentite.

Hai fretta? blue News riassume per te In un video su Instagram, Reinhold Messner esamina, visibilmente commosso, il secondo scarpone del fratello morto.

I due fratelli stavano facendo una spedizione sull'Himalaya oltre 50 anni fa. Günther Messner perse la vita durante il viaggio.

Negli ultimi 20 anni, sono stati fatti diversi ritrovamenti riconducibili all'allora 24enne scomparso.

Nel 2004 sarebbero state scoperte delle ossa a 4.300 metri di altitudine, successivamente cremate e sparse sulla montagna.

Messner è stato accusato d'aver abbandonato il fratello per raggiungere la vetta.

Lui ha sempre affermato che il fratello morì durante la discesa.

«Günther, ti ringrazio e ti penso», ha scritto Reinhold Messner sotto il suo post su Instagram. Mostra di più

Dopo quasi due anni l'attesa è finita: domenica Reinhold Messner ha ricevuto la seconda scarpa del fratello morto, come mostra in un video su Instagram.

«Oggi è finalmente arrivata la seconda scarpa di Günther dal Pakistan», ha scritto il 79enne nel suo post.

Lo scarpone è arrivato all'altoatesino grazie all'alpinista pakistano Liver Khan. Messner non ha potuto recarsi in Pakistan. Visibilmente commosso, manipola la scarpa logora con gli occhielli arrugginiti.

I due fratelli stavano viaggiando insieme nell'Himalaya occidentale il 29 giugno 1970. Una spedizione sul Nanga Parbat, a 8.125 metri di altezza, si concluse fatalmente per l'allora 24enne Günther Messner, che mostrava segni di «mal di montagna». Sarebbe successivamente morto travolto da una valanga di ghiaccio.

Dopo che Reinhold Messner era partito da solo, suo fratello lo aveva seguito spontaneamente e lo aveva raggiunto. A causa dell'elevata velocità di salita, Günther Messner mostrò presto dei sintomi del «mal di montagna», ed era esausto. Inoltre, non aveva con sé né equipaggiamento sufficiente né vestiti caldi o cibo.

Diversi ritrovamenti negli ultimi 20 anni

Dopo il ritrovamento della prima scarpa nel 2005, secondo Reinhold Messner la gente del posto ha scoperto la seconda scarpa ai piedi del ghiacciaio Diamir nel 2022.

A quel tempo aveva ricevuto solo una foto. Avrebbe voluto recuperarla lui stesso per portarla a casa. Ma non se ne fece nulla.

Negli ultimi 20 anni sono stati fatti diversi ritrovamenti riconducibili all'alpinista morto nella zona occidentale dell'Himalaya. Secondo Messner, le sue ossa furono scoperte nel 2004 a 4.300 metri di altitudine. I resti furono quindi cremati e dispersi sulla montagna.

Nel 2005 fu scoperto il primo scarpone da montagna, realizzato all'epoca su misura per la spedizione. Ora si trova in una specie di cappella in uno dei musei Messner a Castel Sigmundskron, vicino a Bolzano.

«Il ritrovamento dei resti e di uno scarpone dimostrano senza ombra di dubbio che Günther è morto durante la discesa e non è stato abbandonato da me durante la salita», aveva dichiarato Messner in occasione del primo ritrovamento.

«Günther, ti ringrazio e ti penso»

Quasi 20 anni fa, le circostanze della morte di Günther Messner sono state oggetto di un'aspra disputa tra Messner e i suoi ex compagni, combattuta anche in tribunale.

La controversia si incentrava sull'accusa di non aver prestato sufficiente assistenza e sulla questione di dove e come fosse effettivamente morto il fratello dell'altoatesino.

Per tanti anni, infatti, Messner è stato accusato di aver abbandonato il fratello in quota per raggiungere la vetta.

Messner ha invece sempre sottolineato che lui e suo fratello sono scesi dall'altro lato della montagna per necessità, dopo aver raggiunto assieme la vetta.

I luoghi di ritrovamento delle ossa e della prima scarpa lo dimostrano, ha sottolineato ancora l'alpinista. La seconda scarpa è stata trovata non lontano dal luogo dell'incidente, come si può sentire nel video di Instagram.

I ghiacciai sono in costante movimento e si spostano verso il basso nel tempo. Secondo Messner, la posizione della seconda scarpa smentisce definitivamente le teorie cospirative su Günther e sulla tragedia del Nanga Parbat.

L'alpinista estremo scrive: «Günther, ti ringrazio e ti penso».

dpa/vab