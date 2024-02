Addio a Buddy Duress, morto a 38 anni per un «cocktail di farmaci»

Buddy Duress

L’attore era noto per aver affiancato Robert Pattinson in «Good Time».

Lutto nel mondo del cinema. A soli 38 anni è morto Buddy Duress, Michael C. Stathis all’anagrafe, a cui è stato letale un «cocktail di farmaci».

L’attore, noto per aver affiancato Robert Pattinson in «Good Time», è apparso sullo schermo per la prima volta nel 2014 nel film «Heaven Knows What». Un anno prima era stato rilasciato dal carcere di Rikers Island, a New York, a seguito del suo arresto per possesso di droghe.

A confermare la sua scomparsa è stato il fratello Christopher Stathis, in una nota affidata a People. A causare il decesso è stato «un arresto cardiaco dovuto a un cocktail di droghe». Buddy è morto a novembre 2023, sebbene la notizia sia stata resa nota soltanto oggi.

Cameron Van Hoy, che ha diretto Buddy nel 2021 in «Flinch», ha ricordato l’attore via People.

«Buddy era pura elettricità sullo schermo», ha condiviso il regista. «Lavorare con lui è stata una delle più grandi avventure della mia vita. Era una persona gentile che amava fare film. Riusciva a mettere da parte le sue difficoltà nella vita quando si trattativa di lavoro».

Covermedia