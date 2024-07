Il cast di Beverly Hills 90210 IMAGO/Avalon.red

L'indimenticabile Brenda di «Beverly Hills 90210» si è spenta a 53 anni dopo aver lottato per tantissimi anni contro il cancro.

Covermedia

Il cast di «Beverly Hills 90210» ricorda Shannen Doherty, che si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Tra i primi a tributare l'attrice è stato Jason Priestley, che interpretava il fratello gemello Brandon nella serie cult anni '90: «Scioccato e triste nell'apprendere la morte della mia amica Shannen», ha scritto Jason a commento di una foto di repertorio accanto a Shannen. «Eri una forza della natura e mi mancherai. Mando amore e luce alla sua famiglia in questo momento così buio».

Brian Austin Green, interprete di David Silver nella serie, ha scritto su Instagram Story: «Shan, sorella mia. Mi hai voluto bene al di là di tutto. Mi mancherai più di quanto io possa immaginare in questo momento».

Gabrielle Carteris, che interpretava Andrea Zuckerman nello show, ha postato una foto del cielo su Instagram per commemorare Shannen: «Così giovane, così triste. Possa tu riposare in pace Shannen», ha scritto. «So che Luke è lì a braccia aperte per amarti».

Luke Perry, altro grande protagonista di «Beverly Hills 90210», è infatti morto nel 2019 all'età di 52 anni a causa di un ictus.

Rose McGowan, che interpretava una delle sorelle Haliwell in «Streghe», ha condiviso su Instagram: «Shannen Doherty aveva un cuore da leone. La passione per il proprio mestiere viene spesso confusa per un problema. Shannen era passione. L'ho incontrata negli anni '90 e ne sono rimasta colpita. Avere avuto la possibilità di conoscerla meglio più tardi nella vita è stato un bellissimo dono. Questa donna ha lottato per la vita».

Shannen si è spenta sabato 13 luglio dopo aver lottato per tanti anni contro un tumore al seno.

