Shannen Doherty dpa

All'attrice statunitense è stato diagnosticato un cancro al seno nove anni fa. Ora sta facendo un nuovo trattamento contro il tumore, nel quale la 53enne ripone nuove speranze.

dpa dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Shannen Doherty, che lotta contro un cancro al seno dal 2015, deve sottoporsi nuovamente alla chemioterapia, la cui durata non è ancora chiara.

Nonostante l'incertezza e la paura, l'attrice si sente di nuovo fiduciosa perché la struttura delle sue cellule tumorali è cambiata.

La Doherty sta combattendo pubblicamente contro il tumore per incoraggiare altri malati e recentemente ha criticato la pressione pubblica sulla principessa Kate, anch'essa malata di cancro. Mostra di più

Shannen Doherty, che lotta contro un cancro al seno dal 2015, dovrà sottoporsi nuovamente alla chemioterapia, stando alle sue stesse parole. «Non ho idea di quanto tempo dovrò fare la chemio, non so se saranno tre mesi o sei», ha detto l'attrice di «Beverly Hills 90210» nel suo podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty».

«Non posso prevederlo e nemmeno i miei medici possono farlo. Ed è spaventoso», ha aggiunto la 53nne.

Allo stesso tempo, però, si è sentita fiduciosa per la prima volta dopo mesi, perché ha saputo che la struttura delle sue cellule tumorali è cambiata.

Doherty ha difeso la principessa Kate

Nel 2015 Shannen Doherty ha annunciato che le era stato diagnosticato un cancro al seno. Da allora, ha lottato contro la malattia in pubblico per incoraggiare altri malati.

In un'intervista rilasciata a novembre, si è mostrata molto combattiva: «Non ho ancora finito di vivere, non ho finito di amare», ha detto.

Nel marzo 2024, invece, ha preso posizione nei confronti della principessa Kate, anch'essa malata di cancro, criticando aspramente la pressione pubblica che subisce la moglie del principe William.

dpa