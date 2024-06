Shannen Doherty

L'attrice, che lotta contro un cancro al quarto stadio, punta il dito contro l'ex: «Spera che non sopravviva fino al divorzio»

Shannen Doherty si è rivolta alle vie legali per imporre all'ex marito Kurt Iswarienko di versarle un assegno di mantenimento.

L'attrice ha richiesto un pagamento mensile di oltre 15.000 dollari «con azione retroattiva a partire da 1° giugno 2024», oltre a una soluzione una tantum da 9.100 dollari per le spese legali.

«A causa dei miei ricorrenti problemi di salute, sono stata in gran parte impossibilitata a lavorare e non ho prospettive lavorative future», ha dichiarato nei documenti legali l'attrice, che lotta contro un cancro al quarto stadio.

«Oggi, praticamente, tutto quello che guadagno è un reddito residuale derivante dal lavoro svolto prima del matrimonio».

«Streghe» non sarà più trasmesso, niente più soldi

«La maggior parte del mio reddito residuale è derivante da una serie televisiva intitolata «Streghe». Recentemente ho appreso che Streghe non verrà più trasmessa in streaming e su nessun'altra piattaforma a partire dal 30 giugno 2024. Di conseguenza, il mio reddito residuale futuro diminuirà drasticamente».

La 53enne ha aggiunto: «Mentre io non riuscivo a lavorare, e andavo incontro a esorbitanti spese mediche non coperte dalla mia assicurazione poiché si trattava di cure sperimentali nella speranza di prolungare la mia vita, Kurt ha utilizzato l'aereo, ha speso migliaia di dollari in spa, in gioielli, in negozi Gucci e in voli per il suo «agente», sostenendo allo stesso tempo di non avere fondi sufficienti con cui sostenermi».

«È piuttosto chiaro che Kurt stia intenzionalmente tentando di ritardare l'accordo nella speranza che io non sopravviva fino al divorzio».

La coppia si è sposata nel 2011, Shannen ha chiesto il divorzio nel 2023.

