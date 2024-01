Shannen Doherty: «Me ne sto andando, preparo il mio funerale»

Shannen Doherty nel 2016 IMAGO

L'attrice Shannen Doherty è tornata a parlare del suo cancro nell'ultimo episodio del suo podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty». Malgrado la sua voglia di vivere sa che le resta poco tempo e ha quindi raccontato come sta preparando il suo funerale. Non tutti potranno parteciparvi.

Hai fretta? blue News riassume per te Shannen Doherty è malata terminale di cancro e sapendo che le resta poco da vivere nel suo podcast ha rivelato che sta organizzando nel dettaglio i suoi funerali.

Dovranno tenersi in casa sua e la lista degli invitati non è lunga perché vuole sincerità, solo veri amici e non vuole persone che verrebbero solo perché è «la cosa politicamente giusta da fare».

La cerimonia di addio «deve essere una festa dell'amore», in cui i suoi amici possano connettersi.

Ha dato disposizioni chiare anche sul luogo e i modi di sepoltura. Mostra di più

L'interprete di Brenda Walsh nella popolarissima serie tv per adolescenti «Beverly Hills 90210», dopo aver annunciato settimana scorsa che il suo cancro, che combatte dal 2015, è arrivato allo stadio finale, nell'ultima puntata del suo podcast «Let's Be Clear with Shannen Doherty» s'è detta cosciente che le resta poco da vivere e ha raccontato che sta preparando il suo funerale nei minimi dettagli.

Al microfono con l'amico ed esecutore testamentario Chris Cortazzo, Shannen ha detto: «So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché sono consapevole che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte.

Ha poi aggiunto, elencando alcuni obiettivi che vorrebbe raggiungere, dalla raccolta di fondi per la lotta al cancro, al cambiamento delle leggi sulla macellazione degli animali negli Stati Uniti: «Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi».

L'indimenticata interprete di Prue Halliwell in «Streghe», vorrebbe che la cerimonia venga organizzata a casa sua, «dove passo la maggior parte dei momenti belli», ma sarà aperta solo a persone che le hanno voluto bene davvero.

Ha quindi specificato: «Ho un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. Vorrei coerenza. Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi. C'è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia.»

«Non li voglio perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori», ha spiegato l'attrice, specificando: «Conosco molte persone a cui non piaccio abbastanza e che penso si presenterebbero ugualmente». Ha poi aggiunto ridendo: «Verrebbero perché non vogliono fare brutta figura, quindi voglio allentare loro la pressione...».

La 52enne ha specificato: «Voglio che il mio funerale sia sincero e chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d'amore. Vorrei che fosse una faccenda spensierata, come una festa dell'amore in cui i miei amici possano connettersi tra loro. Non voglio che la gente pianga ma che poi in privato dica: ‹Grazie a Dio quella str***a adesso è morta›».

Doherty non ha fatto nessun nome e ha continuato parlando delle disposizioni legate alle sue ceneri: «Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso».