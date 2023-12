Shannen Doherty

L’attrice si è separata dal terzo marito Kurt Iswarienko a inizio anno dopo 11 anni di matrimonio.

Shannen Doherty spara a zero sull’ex marito Kurt Iswarienko. L’attrice ha rivelato in un nuovo episodio del suo podcast, «Let’s Be Clear With Shannen Doherty», di aver scoperto i tradimenti di Iswarienko alla vigilia del suo intervento al cervello per rimuovere le metastasi tumorali, lo scorso gennaio.

«Mi sono sottoposta all’intervento di mattina e sono entrata in sala operatoria dopo aver scoperto che il mio matrimonio era essenzialmente finito e che mio marito portava avanti un affair da due anni», ha dichiarato la 52enne.

«Mi sono sentita così tradita… alla fine del giorno, mi sono sentita incredibilmente non amata da una persona con cui stavo da 14 anni, da una persona che ho amato con tutto il mio cuore».

Shannen e Kurt, 49, si sono sposati nel 2011. Nell’aprile di quest’anno, la star di «Beverly Hills 90210» ha chiesto il divorzio, citando «differenze inconciliabili» come ragione del breakup.

«Ho dovuto affrontare la mia malattia mentre cercavo di capire se divorziare e di scoprire la verità», ha continuato l’attrice. «Se condividi 14 anni della tua vita con una persona e poi la tradisci, quella persona non merita la verità indipendentemente da quanto possa farle male?».

«Scoprire la verità era diventata un’ossessione»

Shannen ha poi rivelato di aver parlato con «l’amica di due anni con cui mi tradiva»: scoprire la verità era diventata «un’ossessione».

«È stato così imbarazzante», ha ammesso. «Ero inorridita e non potevo continuare a portare avanti quel rapporto. È il mio destino, è il terzo matrimonio che non funziona, ma in questo caso la colpa è sua. Nonostante tutto credo ancora nell’amore».

Shannen è stata sposata in precedenza con Ashley Hamilton dal 1993 al 1994 e con Rick Salomon dal 2002 al 2003.

L’attrice, a cui è stato diagnosticato un tumore al seno nel 2015, continua a lottare contro la malattia, che si è diffusa alle ossa e al cervello.

Covermedia