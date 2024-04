Shannen Doherty

I due attori si sono frequentati per un breve periodo di tempo.

Shannen Doherty e Brian Austin Green hanno avuto una relazione.

Durante l’ultima puntata del misSPELLING, il podcast di Tori Spelling, l’attrice ha rivelato di aver frequentato la co-star di «Beverly Hills 90210» per un breve periodo di tempo. «È stato breve», ha dichiarato l’attrice. «Ci abbiamo provato, ma poi ci siamo detti: «Non è una cosa che può funzionare». Cioè, i baci non avevano senso».

Shannen, 53 anni, è apparsa nel teen drama dal 1990 al 1994, mentre Brian, 50 aanni, dal 1990 al 2000.

Tori, altra protagonista dell’amata serie tv, ha ammesso di non riuscire a vedere Shannen e Brian come coppia. «Non riesco nemmeno a immaginarlo ora!», ha risposto Doherty. «Questo è il motivo per cui non ha funzionato, era super imbarazzante».

«Non c’erano fuochi d’artificio perché eravamo così stretti e ci conoscevamo da quando eravamo bambini praticamente».

«E io voglio bene a Brian, è una delle mie persone preferite, ma non è scattata la scintilla».

Nonostante la loro relazione non abbia funzionato, i due attori sono rimasti molto amici. Brian, lo scorso anno, ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute di Shannen, in lotta da anni contro il cancro.

«Sta bene», aveva rivelato a E!News a settembre. «È resiliente. Se qualcuno che conosco dovrà affrontare ciò con cui ha a che fare lei, lei è quella che può superarlo».

