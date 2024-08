Adele ha confermato il suo fidanzamento con Rich Paul. IMAGO/Beautiful Sports

La cantante britannica Adele ha annunciato di essersi fidanzata con il compagno Rich Paul durante un concerto a Monaco di Baviera, in Germania.

Adele ha confermato il suo fidanzamento con Rich Paul.

La cantante ha confermato il gossip che circola da mesi durante un concerto a Monaco di Baviera, in Germania, dopo che un membro del pubblico le ha scherzosamente proposto di sposarlo.

«Vuoi sposarmi?». Adele, 36 anni, ha ripetuto la domanda del fan al resto della folla, prima di dare la sua risposta: «Non posso sposarti perché mi sto già sposando, quindi non posso!». Lei e l'agente sportivo Rich, 42 anni, sono legati sentimentalmente da tre anni da quando si sono incontrati a una festa a Los Angeles.

Un video del momento è diventato virale, e mostra l'artista che alza la mano sinistra per dimostrare il suo fidanzamento. Sebbene non sembrasse indossare un anello nella clip, Adele sfoggia da tempo un grande anello di diamanti all'anulare sinistro.

Adele confirms her engagement to Rich Paul ❤️ #AdeleInMunich pic.twitter.com/ST5f8fdygf — Adele Stats (@StatsAdele) August 9, 2024

In un'intervista con Elle Magazine di qualche mese fa, ha affrontato le continue speculazioni sul suo stato civile. «Non sono sposata», ha detto. «Non sono sposata! Sono solo innamorata! Sono felice come non mai. Potrei anche essere sposata».

Rich rappresenta atleti di alto profilo tra cui la star dei LA Lakers LeBron James, 39. Ha tre figli da una precedente relazione: Reonna, Richie e Zane, mentre Adele condivide suo figlio Angelo con l'ex marito Simon Konecki, 50.

