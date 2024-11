Aj Mclean

AJ McLean e Liam Payne hanno lavorato nel contest musicale «Building the Band» (non ancora rilasciato da Netflix) poco prima della tragica morte dell'ex One Direction.

AJ McLean riflette sul periodo in cui ha lavorato con Liam Payne, prima della sua scioccante morte. L'ex cantante degli One Direction è morto a soli 31 anni dopo essere precipitato dal balcone di un hotel di Buenos Aires, il 16 ottobre.

La star dei Backstreet Boys, 46, ha collaborato con Liam nel contest musicale «Building the Band», non ancora rilasciato su Netflix. Parlando del rapporto con Liam, AJ ha dichiarato a E! News: «Era un essere umano incredibile. Un grande talento e una luce brillante».

Dall'esame tossicologico è risultato che Liam avesse alcol e droga nel suo organismo al momento della morte, ma McLean – che ha lottato a lungo contro le dipendenze – ha dichiarato di aver visto il cantante sempre sobrio.

«Per esperienza personale so che, quando attraversi situazioni del genere, non ti rivolgi a persone che sono sobrie. Non è perché non vuoi, è perché non ti va di rendere conto. Quindi, capisco perfettamente come si sentisse. Ci sono passato anch'io».

AJ è fiducioso che un giorno lo show venga rilasciato da Netflix: «Spero che le persone possano vederlo in questo programma. Lo ricorderanno per sempre in questo modo».

