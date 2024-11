Al Bano

Un ultimo Sanremo da concorrente, poi la musica continua: il cantante si racconta tra ambizioni e ricordi del palco più amato d'Italia.

Covermedia

Al Bano si prepara con emozione per il ritorno al Festival di Sanremo. A 80 anni, il cantante salentino guarda ancora al palco dell'Ariston con spirito competitivo, confessando in un'intervista a Adnkronos di soffrire di una «sanremite acuta» che si fa sentire già un mese prima del Festival.

«Voglio fare l'ultimo Sanremo da concorrente nel 2025 e poi chiudo, ma solo con Sanremo», scherza Al Bano, precisando che la sua passione per la musica continuerà comunque a guidare il suo percorso artistico.

Il Festival è stato per lui un trampolino di lancio fondamentale, che ha permesso a brani iconici come «Nel sole» di entrare nella storia della musica italiana e oltre i confini nazionali. «Pensavo che col tempo Sanremo si sarebbe afflosciato – racconta – e invece è più in salute che mai, è diventato una vetrina internazionale anche per i giovani artisti».

Sanremo, infatti, è l'evento che ha aperto le porte del mercato internazionale a nomi come i Måneskin, che considera un esempio di rinascita della scena italiana.

Per il 2025, Al Bano ha già presentato due brani inediti, aspettando con impazienza il responso. Per lui, il Festival rimane un rito che onora con entusiasmo e riconoscenza, un evento che «non smette mai di sorprendere».

Covermedia