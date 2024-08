Alain Delon

L'attore si è spento all'età di 88 anni a causa di un linfoma mentre si trovava nella sua proprietà a Douchy, nel Loiret.

Covermedia

Numerose celebrità stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Alain Delon, deceduto ieri, domenica 18 agosto 2024.

L'attore si è spento all'età di 88 anni a causa di un linfoma mentre si trovava nella sua proprietà a Douchy, nel Loiret. Tante personalità del cinema, ma non solo, gli hanno reso omaggio, tra cui la sua grande amica Brigitte Bardot.

In una lettera manoscritta condivisa su X, l'attrice di 89 anni afferma che lui rappresentava «il meglio del cinema di prestigio» e che la sua perdita «crea un vuoto abissale che nulla e nessuno potrà colmare». La star aggiunge che perde il suo «alter ego» e una persona che condivideva i suoi stessi valori.

Anche Paul Belmondo ha reso omaggio alla memoria di Alain Delon, condividendo una foto in bianco e nero di suo padre Jean-Paul Belmondo accanto a Alain Delon, con la didascalia: «Alain, un giorno mi dicesti che mio padre ti mancava, oggi sei tu che ci mancherai immensamente. RIP Alain».

La cantante Carla Bruni, dal canto suo, ha condiviso una serie di foto dell'attore in bianco e nero, con una descrizione che inizia salutandolo. L'ex modella assicura che nessuno dimenticherà «il suo talento», «il suo carisma» o «il suo volto». Carla Bruni conclude inviando le sue condoglianze ai tre figli di Delon: Anthony, Anouchka e Alain-Fabien.

Anche Céline Dion, che si è recentemente esibita durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi, ha condiviso un messaggio in omaggio all'attore.

Nella didascalia di una foto in cui Alain Delon le tiene una mano sulla spalla, la star canadese ha scritto: «La sua scomparsa mi rattrista», per poi aggiungere: «Conserverò le sue parole sussurrate al mio orecchio come un piacere condiviso per il tempo di una canzone».

Covermedia