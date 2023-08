Alberto e Charlène si rilassano su uno yacht di un «minaccioso» oligarca

Il Principe Alberto e sua moglie Charlène sono andati recentemente in vacanza con i loro due figli. imago images/Jan Huebner

Il Principe Alberto si gode una vacanza con la famiglia su uno yacht al largo della Corsica. L'imbarcazione appartiene a un oligarca kazako che interferisce nel tanto criticato mercato immobiliare monegasco.

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène, Albert e i loro due figli sono in vacanza al largo della Corsica.

Si stanno godendo l'estate sullo yacht di un oligarca, ma si dice che si sia parlato anche di affari.

Il Principe di Monaco era in trattativa con lo squalo immobiliare e miliardario kazako Bulat Utemuratov. Mostra di più

Il Principe Alberto (65 anni) è stato in vacanza con la famiglia al largo della Corsica. Charlène (45 anni) e i due figli Gabriella e Jacques (entrambi di 8 anni) stanno sguazzando nel Mar Mediterraneo, su uno yacht.

Il «Advantage» appartiene all'oligarca kazako Bulat Utemuratov (58 anni). Il ricchissimo ex confidente del Presidente del Kazakistan ha molti rapporti d'affari loschi, scrive il quotidiano tedesco «Bild».

Il suo soprannome è «il cardinale grigio» perché tira molti fili nell'ombra. Ha legami con società di telecomunicazioni, filiali di «Burger King», banche, alberghi e persino società minerarie.

Una vacanza, ma non senza affari

Utemuratov è «un miliardario che non ha mai avuto un'attività in proprio». Il suo patrimonio è stimato in poco meno di 2,4 miliardi di franchi svizzeri.

Ora ha messo gli occhi anche sul Principato di Monaco: possiede una villa in Costa Azzurra e sembra che si stia immergendo nel business immobiliare del Paese: ha finanziato, tra l'altro, 20 appartamenti di lusso, dieci ville e una passeggiata sulla spiaggia che diventerà una delle zone residenziali più costose del mondo.

Per Albert è un amico di vacanze, ma la maggior parte degli imprenditori monegaschi lo vede come un nemico, scrive la «Bild».

Secondo il giornale tedesco, il soggiorno sullo yacht è durato diversi giorni - si dice che fosse anche di natura commerciale. Il Principe di Monaco aveva con sé uno stretto confidente.

A Monaco, nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci di corruzione nel settore immobiliare, tra cui il progetto di Utemuratov. Per questo motivo Alberto ha recentemente licenziato diversi consulenti. «La fiducia non c'è più. Voglio fare chiarezza nel Principato», ha dichiarato Alberto.