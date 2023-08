Alec Baldwin.

Un nuovo rapporto forense ha contestato la posizione dell’attore, che negò di aver premuto il grilletto del revolver Colt calibro 45. Nella sparatoria è stata uccisa la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Si aggrava la posizione di Alec Baldwin, coinvolto nella sparatoria sul set di «Rust», nella quale morì la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Una nuova perizia forense ha concluso che il grilletto del revolver Colt calibro 45 fu premuto, smentendo di fatto le dichiarazioni dell’attore, che testimoniò di non aver toccato il grilletto.

«Questo incidente fatale è stato la conseguenza dell'arretramento manuale del cane nella sua posizione di armamento, seguito, a un certo punto, dalla pressione o dalla depressione all'indietro del grilletto», si legge nel rapporto, secondo quanto riportato da Variety.

«Sebbene Alec Baldwin abbia ripetutamente negato di aver premuto il grilletto, alla luce dei test, delle scoperte e delle osservazioni qui riportate, il grilletto doveva essere premuto o premuto a sufficienza per rilasciare il cane completamente armato o retratto del revolver».

Baldwin sosteneva di non aver premuto il grilletto

L'attore è stato inizialmente accusato di omicidio colposo per l'incidente che ha portato alla morte di Hutchins sul set del film «Rust», ma l'accusa è stata ritirata in aprile dopo che la sua difesa ha sostenuto che l'arma era stata modificata e poteva non funzionare correttamente in quel momento.

Baldwin, che stava provando una scena con l'arma quando questa ha sparato, ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto.

I procuratori speciali Kari Morrissey e Jason Lewis hanno commissionato il rapporto forense per confermare o smentire l'affermazione.

A giugno hanno scritto in un documento: «Se si determina che la pistola non ha funzionato male, le accuse contro il signor Baldwin procederanno».

Potrebbe essere incriminato presto

Tuttavia, Baldwin, 65 anni, non è stato ancora accusato e non è chiaro se o quando lo sarà. La Morrissey ha detto a Variety via e-mail che si aspetta una «decisione imminente».

Per ora a rispondere della morte della Hutchins nell'ottobre 2021 in un ranch vicino a Santa Fe è rimasta solo l'armiera del film, Hannah Gonzales-Reed: il processo è in calendario a dicembre.

Resta comunque l'interrogativo del perché nell'arma fosse stata caricata una pallottola ‹viva›, in grado cioè di esplodere. Il colpo partito dalla Colt aveva ferito di striscio anche il regista del film Joel Souza prima di colpire mortalmente la direttrice della fotografia.

