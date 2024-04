Alec Baldwin

Una donna ha importunato l’attore mentre si trovava in una caffettiera di New York. «Perché hai ucciso quella donna?», ha poi detto alla star, riferendosi alla morte di Halyna Hutchins sul set di «Rust».

Alec Baldwin lancia il telefono di una donna, rea di averlo importunato in un bar di New York.

L’attore è stato avvicinato da un’attivista pro-Palestina, che ha chiesto alla star di «30 Rock» di ripetere la frase: «Palestina libera».

Baldwin ha ignorato gli inviti della donna, che a quel punto lo ha attaccato per la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, uccisa sul set di «Rust» da un colpo di pistola.

«Alec, puoi dire per favore per una volta Palestina libera?», ha ripetuto la donna, che poi ha punzecchiato l’attore sulla tragedia di tre anni fa. «Perché hai ucciso quella donna? Hai ucciso una donna e non sei andato in galera? Niente galera. Alec, non ti sei fatto la galera. Alec? Hai fatto mettere in carcere persone innocenti, Alec Baldwin».

Il 66enne è accusato di omicidio involontario per la morte di Hutchins, avvenuta nell’ottobre 2021. L’attore si è dichiarato innocente e il processo inizierà a luglio.

La donna non ha desistito e ha continuato ad attaccare Baldwin. «Palestina libera, Alec, dillo una volta sola e ti lascio in pace. Ti lascio in pace, lo giuro. Dì soltanto «Palestina libera», una volta, una volta», ha ripetuto l’attivista. A quel punto Baldwin ha chiesto allo staff di chiamare la polizia.

«Quello è un criminale. Lo sai che lui è un f****o criminale», ha urlato la donna all’impiegato della caffetteria. «Su Alec, dillo: «Palestina libera»».

Baldwin ha così perso le staffe e invitato la donna a lasciare il bar; poi le ha strappato il telefono dalle mani e lo ha lanciato, interrompendo la registrazione.

Al momento è stata condannata a 18 mesi di carcere Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile alle armi sul set di «Rust».

