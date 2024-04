Hannah Gutierrez-Reed, l'armiera del western Rust, è stata condannata a 18 mesi di reclusione per omicidio involontario per la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia del film con Alec Baldwin.

Hannah Gutierrez Reed, a sinistra, e la paralegale Carmella Sisneros attendono la sentenza presso il tribunale distrettuale di Santa Fe, lunedì 15 aprile 2024. KEYSTONE/Eddie Moore/The Albuquerque Journal via AP

SDA

Questa la decisione della giudice. L'armiera dovrà scontare la pena in un carcere del New Mexico.

Anche Baldwin, che aveva in mano la pistola da cui partì il colpo letale, è stato incriminato per omicidio involontario: il processo contro di lui comincerà in luglio.

SDA