Alessandra e Rosita Celentano, single da anni: «Ci raccontiamo tutto»

L’inedita confessione arriva a «Verissimo», dove le due cugine hanno fatto outing sulla loro vita sentimentale.

Gli uomini nella vita di Alessandra e Rosita Celentano non sono al momento contemplati.

Lo hanno spiegato le due cugine durante l’intervista rilasciata a «Verissimo».

«Ho chiuso la boutique da cinque anni», ha confessato Rosita, mentre Alessandra è single da 14 anni.

«Dopo tanto tempo senza qualcuno è più difficile. Sono stata molto indipendente fin da bambina, è difficile adeguarsi ad altre abitudini: sono fatalista, se non deve capitare, non capita», argomenta la coreografa aggiungendo dettagli privati dei suoi trascorsi sentimentali.

«Le malattie e le morti dei genitori ti cambiano la vita, ho avuto un momento di sofferenza per motivi veri, lì vedevo sempre il bicchiere mezzo vuoto: ho fatto un lavoro su me stessa e oggi quando mi viene la lamentela penso che sì, c'è qualcuno che sta molto meglio ma anche chi sta molto peggio di me».

Fin dall’infanzia, le due donne hanno avuto un legame stretto, con qualche incomprensione, come ricorda Rosita parlando o del suo amore per il ballo.

«Ho fatto danza classica per sette anni, non vedevo l'ora di mettere le punte. Ne compro tre, una rossa, una nera e una rosa, arriva lei e me le fracassa. La carriera è finita appena le ho messe, troppo male».

